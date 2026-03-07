Demirel geri döndü

G.Birliği sadece iki maç görevde kalan Levent Şahin'le yollarını ayırdı. Başkent ekibi, 3 ay önce yollarını ayırdığı Volkan Demirel ile 1.5 yıllığına yeniden anlaştı.
