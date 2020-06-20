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20 Haziran 2020, Cumartesi
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’nde yüzler gülüyor

Gençlerbirliği’nde yüzler gülüyor

 galibiyetiyle korona arasından mutlu dönen G.Birliği, sonuncu 'yle deplasmanda yapacağı kritik maça hazırlanıyor.

galibiyetiyle korona arasından mutlu dönen G.Birliği, sonuncu 'yle deplasmanda yapacağı kritik maça hazırlanıyor. Başkent temsilcisinde futbolcuların oldukça hırslı ve moralli gözükmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

  1. 20.6.2020
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