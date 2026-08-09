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Haberler Galatasaray Yeniden Anguissa

Yeniden Anguissa

İtalya’da yayın yapan Tuttomercato’nun haberine göre Galatasaray, tecrübeli orta saha oyuncusu Frank Anguissa için yeniden Napoli ile temaslara başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
Yeniden Anguissa

Transfer dönemindeki tek takviyesini Burnley'den Lesley Ugochukwu ile gerçekleştiren Galatasaray, oyuncuyu şarta bağlı satın alma opsiyonu ile kiralamıştı. Genç oyuncunun yanına bir de tecrübeli takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, rotasını yeniden Serie A'ya çevirdi. İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberine göre Galatassaray, Frank Anguissa için yeniden kulübü Napoli ile temaslara başladı.

NOA LANG GİBİ KİRALANACAK

Hücumdaki üç eksik bölgesi kanat, 10 numara ve forvet bölgesinin ardından orta sahaya da duruma göre bir takviye yapmayı düşünen Galatasaray'ın bir kez daha Napoli ile görüşmelere başlayacağı iddia edildi. Yabancı sınırında hareket etme imkanı kısıtlı olan sarı-kırmızılıların bu nedenle transferde aceleci olmadığı ve bazı tereddütleri bulunduğu ifade edildi. Bu nedenle Galatasaray yönetimi tıpkı Noa Lang transferinde olduğu gibi zorunlu olmayan bir opsiyonla Anguissa'yı kiralamaya çalışacak.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Anguissa'nın sözleşmesi bir sene sonra bitiyor. Bu nedenle Napoli oyuncusunu ilk olarak satmak istiyor. Ancak kiralama teklifine olumlu yanıt vermesi halinde oyuncusunun sözleşmesini bir sene uzatarak göndermeyi düşünüyor. Sözleşmesinin son senesine girdiği için Galatasaray, Anguissa için yüksek bir bedel ödemeye sıcak bakmıyor.

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