Victor Osimhen’e servet

İspanyol basınına göre Atletico Madrid, Teknik Direktör Diego Simeone'nin çok istediği Osimhen için 120 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
Victor Osimhen'in ismi Avrupa takımlarıyla birlikte anılmaya devam ediyor. Galatasaray yönetiminin hiçbir bedel karşılığında satmaya yanaşmadığı Nijeryalı oyuncu da çalışmalarını kalıyormuş gibi sürdürüyor. Ancak İspanyol basınına göre Atletico Madrid, Teknik Direktör Diego Simeone'nin çok istediği Osimhen için 120 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.