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Haberler Galatasaray Samed iddiası

Samed iddiası

Foot Afrika'da yer alan habere göre Galatasaray, Fransız ekibi Nice'de forma giyen Salis Abdul Samed ile ilgileniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
Samed iddiası

Foot Afrika'da yer alan habere göre Galatasaray, Fransız ekibi Nice'de forma giyen Salis Abdul Samed ile ilgileniyor. Nice'ten ayrılmaya hazırlanan 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılılar harekete geçeceği öne sürüldü. Galatasaray'ın henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ancak oyuncunun durumunu sorduğu iddia edildi.

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