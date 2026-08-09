Samed iddiası

Foot Afrika'da yer alan habere göre Galatasaray, Fransız ekibi Nice'de forma giyen Salis Abdul Samed ile ilgileniyor. Nice'ten ayrılmaya hazırlanan 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılılar harekete geçeceği öne sürüldü. Galatasaray'ın henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ancak oyuncunun durumunu sorduğu iddia edildi.