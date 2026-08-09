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Haberler Galatasaray Aslan'a Sambacı

Aslan'a Sambacı

Leao transferine alternatif olarak 25 yaşındaki Martinelli’yi gündemine alan sarı-kırmızılılar harekete geçti. The Mirror'ın haberine göre Brezilyalı futbolcu, kulüp satış rekorunu kırarak G.Saray'a gidebilir.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
Aslan'a Sambacı

Hücum bölgesine 3 önemli takviye yapmak için kollarını sıvayan Gaatasaray'da bir süredir Rafael Leao için çalışmalar sürüyor. Portekizli futbolcu ile anlaşmaya varan ancak Leao'nun kulübü AC Milan'ın bonservis konusundaki inadını kıramayan sarı-kırmızılılar, alternatif isimlere de yönelmeye başladı.

İngiltere'de yayın yapan The Mirror'ın haberine göre G.Saray yönetimi, Arsenal'deki geleceği belirsizliğini koruyan 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'ye talip oldu.

Haberde Martinelli'nin 2027 yılında sözleşmesinin sona ereceği ve henüz Arsenal ile görüşmelerde anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Martinelli'yi bedelsiz olarak kaçırmak istemeyen İngiliz ekibinin gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.

Haberde ayrıca 41 milyon euro'luk bedelle Arsenal'den Liverpool'a transfer olarak kulüp tarihinin en pahalı satışı olan Chamberlain'in transferinin gölgede kalabileceği ifade edildi. G.Saray yönetimi, Leao'ya ayırdığı bütçeyi burası için de zorlayacak.

TÜRKİYE'DEN BAŞKA TALİBİ VAR

Martinelli konusunda resmi adımlarda bulunan G.Saray'ın yanı sıra ezeli rakibi F.Bahçe'nin de yıldız futbolcuya ilgisi olduğu iddia edildi. Özellikle İtalyan basınına göre; Martinelli transferinde iki takım arasında transfer derbisi yaşanma ihtimali olduğu belirtildi. G.Saray'ın görüştüğü birçok isimden sadece birinin Martinelli olduğu öğrenildi.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Brezilyalı futbolcunun gerçek bölgesi kanat olsa da Martinelli forvette de görev yapabiliyor. Gerektiğinde forvet arkasında da ter dökebilen sambacının çok yönlü bir oyuncu olması teknik direktör Okan Buruk açısından büyük bir önem taşıyor. Joker oyuncuları çok seven Buruk, Martinelli'nin yeteneklerini de oldukça beğeniyor.

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