CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Adım adım Leao

Adım adım Leao

Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki sol kanat Rafael Leao ile her konuda anlaşmaya vardı. Portekizli futbolcu için Milan’a 40+5 milyon euro öneren yönetim, görüşmeleri tamamlayarak imzayı attıracak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Adım adım Leao

Galatasaray'da Rafael Leao'nun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 27 yaşındaki Portekizli sol kanat için Milan'la resmi temaslarını sürdüren Cimbom, 40+5 milyon euroluk teklifi sundu. İtalyahn kulübüyle bir görüşme daha yapacak sarı-kırmızılılar, transferi nihayete erdirmek istiyor. Rafael Leao ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, Milan ile pazarlıkları ilerletti. 50 milyon euro bonservis bedelinde direten Milan'ın henüz bir indirime gitmediği kaydedildi.

9 MİLYON EURO MAAŞ

Portekizli futbolcunun Galatasaray'a gelmek istemesi sarı-kırmızılıların transfer görüşmelerinde elini güçlendiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen dünyaca ünlü sol kanat, transfer görüşmelerini yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılıların, Rafael Leao'ya sunduğu teklifler de netleşti. Tecrübeli oyuncuya yıllık 9 milyon euro maaş öneren Cimbom, ayrıca 3 milyon euroluk da başarı bonusu hazırladı. Milan ile Galatasaray arasında yapılacak son görüşmelerin transferi şekillendireceği dile getirildi.

RUBEN AMORIM TAKİPTE

Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, Rafael Leao'nun transfer sürecini yakından takip ediyor. Portekizli yıldızla çalışmak isteyen ve sezon başı hazırlıklarındaki performansından memnun olan Amorim'in İtalyan ekibinin yönetimiyle görüştüğü kaydedildi. Rafael Leao'nun durumuna göre Milan'ın transfer planlaması yapacağı bildirildi.

VICTOR OSIMHEN İLE ARKADAŞ

Aslan'ın kadrosuna katmak istediği Rafael Leao, Cimbom'un yıldız golcüsü Victor Osimhen'le yakın arkadaş... İtalya'da oynadıkları dönemden birbirilerini tanıyan ikilinin iyi bir iletişimleri var. Osimhen'in de Leao ile görüşerek transfer konusunda olumlu referans verdiği vurgulandı.

FİZİKSEL OLARAK HAZIR

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun başlamasına 1 hafta kala transfer etmek istediği Rafael Leao'nun fiziksel durumunu da izliyor. Portekiz ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 5 maça çıkan Leao, Milan'la da sezon başı hazırlıklarına katıldı. 27 yaşındaki sol kanadın fiziksel olarak bir eksiği bulunmuyor.

DEVLER LİGİ PLANI

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmak istemeyen Rafael Leao, Galatasaray'ın teklifine bu açıdan da bakıyor. Yeni sezonda Milan'ın Avrupa Ligi'nde oynaması, Galatasaray'ın ise Şampiyonlar Ligi'nde olması nedeniyle Portekizli sol kanadın bu yönde bir karar verdiği ifade ediliyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'den ters köşe golcü bombası!
G.Saray'dan savunmaya gençlik aşısı!
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
Mekke Anlaşması'na bir de böyle bakın! Erbakan'ın hayali, Cumhur'un vizyonu: İslam NATO'suna Başkan Erdoğan mührü
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni
Osimhen'in eski takım arkadaşı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye-Fransa voleybol maçı saat kaçta? Türkiye-Fransa voleybol maçı saat kaçta? 14:23
Salah hazırlık maçında oynayacak mı? Salah hazırlık maçında oynayacak mı? 13:50
Pavlidis kararını verdi! F.Bahçe... Pavlidis kararını verdi! F.Bahçe... 13:48
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 13:27
Beşiktaş'ta Nazmi Bilge anıldı Beşiktaş'ta Nazmi Bilge anıldı 13:27
Ozan Can Kökçü'den kardeşi Orkun Kökçü'ye destek! Ozan Can Kökçü'den kardeşi Orkun Kökçü'ye destek! 13:24
Daha Eski
Milli sporcudan altın madalya başarısı! Milli sporcudan altın madalya başarısı! 11:53
Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? 11:45
Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni 11:38
Osimhen'in eski takım arkadaşı G.Saray'a! Osimhen'in eski takım arkadaşı G.Saray'a! 11:27
F.Bahçe'den kaleye sürpriz aday! F.Bahçe'den kaleye sürpriz aday! 10:43
G.Saray'dan transferde çifte hamle! G.Saray'dan transferde çifte hamle! 10:32