Adım adım Leao

Galatasaray'da Rafael Leao'nun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 27 yaşındaki Portekizli sol kanat için Milan'la resmi temaslarını sürdüren Cimbom, 40+5 milyon euroluk teklifi sundu. İtalyahn kulübüyle bir görüşme daha yapacak sarı-kırmızılılar, transferi nihayete erdirmek istiyor. Rafael Leao ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, Milan ile pazarlıkları ilerletti. 50 milyon euro bonservis bedelinde direten Milan'ın henüz bir indirime gitmediği kaydedildi.

9 MİLYON EURO MAAŞ

Portekizli futbolcunun Galatasaray'a gelmek istemesi sarı-kırmızılıların transfer görüşmelerinde elini güçlendiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen dünyaca ünlü sol kanat, transfer görüşmelerini yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılıların, Rafael Leao'ya sunduğu teklifler de netleşti. Tecrübeli oyuncuya yıllık 9 milyon euro maaş öneren Cimbom, ayrıca 3 milyon euroluk da başarı bonusu hazırladı. Milan ile Galatasaray arasında yapılacak son görüşmelerin transferi şekillendireceği dile getirildi.

RUBEN AMORIM TAKİPTE

Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, Rafael Leao'nun transfer sürecini yakından takip ediyor. Portekizli yıldızla çalışmak isteyen ve sezon başı hazırlıklarındaki performansından memnun olan Amorim'in İtalyan ekibinin yönetimiyle görüştüğü kaydedildi. Rafael Leao'nun durumuna göre Milan'ın transfer planlaması yapacağı bildirildi.

VICTOR OSIMHEN İLE ARKADAŞ

Aslan'ın kadrosuna katmak istediği Rafael Leao, Cimbom'un yıldız golcüsü Victor Osimhen'le yakın arkadaş... İtalya'da oynadıkları dönemden birbirilerini tanıyan ikilinin iyi bir iletişimleri var. Osimhen'in de Leao ile görüşerek transfer konusunda olumlu referans verdiği vurgulandı.

FİZİKSEL OLARAK HAZIR

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun başlamasına 1 hafta kala transfer etmek istediği Rafael Leao'nun fiziksel durumunu da izliyor. Portekiz ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 5 maça çıkan Leao, Milan'la da sezon başı hazırlıklarına katıldı. 27 yaşındaki sol kanadın fiziksel olarak bir eksiği bulunmuyor.

DEVLER LİGİ PLANI

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmak istemeyen Rafael Leao, Galatasaray'ın teklifine bu açıdan da bakıyor. Yeni sezonda Milan'ın Avrupa Ligi'nde oynaması, Galatasaray'ın ise Şampiyonlar Ligi'nde olması nedeniyle Portekizli sol kanadın bu yönde bir karar verdiği ifade ediliyor.