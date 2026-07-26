Galatasaray'dan sağ bek planı! Singo giderse o gelecek
Galatasaray'ın ismi bir süredir Inter ile anılan Wilfried Singo'nun ayrılma ihtimaline karşılık sağ bek mevkisi için B planını yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların 10+4 kuralını da karşılayan o isim için hamle yapacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'ın Fildişili oyuncusu Wilfried Singo'nun adı bir süredir Inter'le anılıyor.
İtalyan devinin kadrosuna katmak için daha önce sözlü teklifte bulunduğu 25 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde Galatasaray'a resmi teklifini de iletmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kurmaylar da Inter dışında birkaç takımın daha durumunu takip ettiği Singo'nun olası ayrılığına karşı düğmeye bastı.
Takvim'in haberine göre, yönetim, İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano'da forma giyen Mattia Zanotti'yi gündemine aldı.
Cimbom'un Singo'nun satılması durumunda 10+4 kuralına da uyan 23 yaşındaki İtalyan sağ bek için Lugano'ya teklif yapacağı da gelen bilgiler arasında.
Zanotti ile Porto'nun da ilgilendiği belirtiliyor.
Geride kalan sezonda Lugano formasıyla 34 maça çıkan Zanotti 1 kez gol sevinci yaşarken, takım arkadaşlarına da 3 gol pası verdi.
Zanotti'nin Güncel verilere göre 8 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.
23 yaşındaki futbolcunun Lugano ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.