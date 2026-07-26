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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sağ bek planı! Singo giderse o gelecek

Galatasaray'dan sağ bek planı! Singo giderse o gelecek

Galatasaray'ın ismi bir süredir Inter ile anılan Wilfried Singo'nun ayrılma ihtimaline karşılık sağ bek mevkisi için B planını yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların 10+4 kuralını da karşılayan o isim için hamle yapacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'dan sağ bek planı! Singo giderse o gelecek

Galatasaray'ın Fildişili oyuncusu Wilfried Singo'nun adı bir süredir Inter'le anılıyor.

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Galatasaray'dan sağ bek planı! Singo giderse o gelecek

İtalyan devinin kadrosuna katmak için daha önce sözlü teklifte bulunduğu 25 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde Galatasaray'a resmi teklifini de iletmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan sağ bek planı! Singo giderse o gelecek

Sarı-kırmızılı kurmaylar da Inter dışında birkaç takımın daha durumunu takip ettiği Singo'nun olası ayrılığına karşı düğmeye bastı.

Galatasaray'dan sağ bek planı! Singo giderse o gelecek

Takvim'in haberine göre, yönetim, İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano'da forma giyen Mattia Zanotti'yi gündemine aldı.

Galatasaray'dan sağ bek planı! Singo giderse o gelecek

Cimbom'un Singo'nun satılması durumunda 10+4 kuralına da uyan 23 yaşındaki İtalyan sağ bek için Lugano'ya teklif yapacağı da gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'dan sağ bek planı! Singo giderse o gelecek

Zanotti ile Porto'nun da ilgilendiği belirtiliyor.

Galatasaray'dan sağ bek planı! Singo giderse o gelecek

Geride kalan sezonda Lugano formasıyla 34 maça çıkan Zanotti 1 kez gol sevinci yaşarken, takım arkadaşlarına da 3 gol pası verdi.

Galatasaray'dan sağ bek planı! Singo giderse o gelecek

Zanotti'nin Güncel verilere göre 8 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

Galatasaray'dan sağ bek planı! Singo giderse o gelecek

23 yaşındaki futbolcunun Lugano ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

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