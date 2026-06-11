Galatasaray B planını yaptı! Sanchez ayrılırsa o yıldız gelecek
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez'in takımdan ayrılma ihtimali bulunurken Cimbom, B planını yaptı. Kolombiyalı futbolcunun boşluğu o isimle doldurulacak. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 06:50
Sarı-kırmızılılarda takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.
Cimbom'da yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali olan isimlerden birisi de Davinson Sanchez.
Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez'in satılması gündemde.
Galatasaray, Kolombiyalı oyuncunun yerini doldurabilmek adına B planını yapmaya başladı.
Takvim'im haberine göre; sarı-kırmızılıların son olarak stoper transferinde listesine Alexsandro'yu aldığı öğrenildi.
Davide Ancelotti'nin gelişi sonrası Lille'de büyük değişiklikler bekleniyor. Alexsandro'da takımdan ayrılabilir.
GÜÇLÜ FİZİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR
26 yaşındaki Brezilyalı stoper, 1.91'lik boya sahip. Futbolcu uzun boyunun avantajını hava toplarında etkili bir şekilde kullanabiliyor.
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