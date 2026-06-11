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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray B planını yaptı! Sanchez ayrılırsa o yıldız gelecek

Galatasaray B planını yaptı! Sanchez ayrılırsa o yıldız gelecek

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez'in takımdan ayrılma ihtimali bulunurken Cimbom, B planını yaptı. Kolombiyalı futbolcunun boşluğu o isimle doldurulacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 06:50
Galatasaray B planını yaptı! Sanchez ayrılırsa o yıldız gelecek

Galatasaray geride kalan sezon teknik direktör Okan Buruk önderliğinde ligde 4 kez üst üste mutlu sona ulaştı.

Galatasaray B planını yaptı! Sanchez ayrılırsa o yıldız gelecek

Cimbom'da hedef gelecek sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunun yanı sıra Devler Ligi'nde önemli bir başarı elde etmek.

Galatasaray B planını yaptı! Sanchez ayrılırsa o yıldız gelecek

Galatasaray başarı noktasında hedef büyütürken aynı doğrultuda kadro planlama çalışmaları da sürüyor.

Galatasaray B planını yaptı! Sanchez ayrılırsa o yıldız gelecek

Sarı-kırmızılılarda takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.

Galatasaray B planını yaptı! Sanchez ayrılırsa o yıldız gelecek

Cimbom'da yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali olan isimlerden birisi de Davinson Sanchez.

Galatasaray B planını yaptı! Sanchez ayrılırsa o yıldız gelecek

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez'in satılması gündemde.

Galatasaray B planını yaptı! Sanchez ayrılırsa o yıldız gelecek

Galatasaray, Kolombiyalı oyuncunun yerini doldurabilmek adına B planını yapmaya başladı.

Galatasaray B planını yaptı! Sanchez ayrılırsa o yıldız gelecek

Takvim'im haberine göre; sarı-kırmızılıların son olarak stoper transferinde listesine Alexsandro'yu aldığı öğrenildi.

Galatasaray B planını yaptı! Sanchez ayrılırsa o yıldız gelecek

Davide Ancelotti'nin gelişi sonrası Lille'de büyük değişiklikler bekleniyor. Alexsandro'da takımdan ayrılabilir.

Galatasaray B planını yaptı! Sanchez ayrılırsa o yıldız gelecek

GÜÇLÜ FİZİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

26 yaşındaki Brezilyalı stoper, 1.91'lik boya sahip. Futbolcu uzun boyunun avantajını hava toplarında etkili bir şekilde kullanabiliyor.

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