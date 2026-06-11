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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Corendon Alanyaspor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer!

Corendon Alanyaspor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Corendon Alanyaspor'da buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 09:44
Corendon Alanyaspor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer!

Süper Lig'de üst üste 4, toplamdaysa 26. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Corendon Alanyaspor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer!

Sarı-kırmızılılar, 22 Haziran'da resmen başlayacak olan 1. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Corendon Alanyaspor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer!

Teknik heyetin raporuna göre birçok bölgeye takviye yapacak olan Aslan, yeni sezon öncesi yerli rotasyonunu güçlendirmek istiyor.

Corendon Alanyaspor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

Corendon Alanyaspor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer!

İBRAHİM KAYA LİSTEYE ALINDI

Yerli transferine önem veren Galatasaray, Corendon Alanyaspor'dan İbrahim Kaya'yı listesine ekledi.

Corendon Alanyaspor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer!

25 yaşındaki orta saha oyuncusunu takip eden sarı-kırmızılıların teknik patron Okan Buruk'un raporuna göre girişimlere başlayacağı kaydedildi.

Corendon Alanyaspor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer!

Sarı-kırmızılılarda teknik ekibin yerli rotasyonunu güçlendirmek istediği aktarıldı.

Corendon Alanyaspor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer!

İbrahim Kaya, geçtiğimiz sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 37 maçta 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Corendon Alanyaspor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer!

25 yaşındaki futbolcunun Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Corendon Alanyaspor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer!

İbrahim Kaya'nın güncel piyasa değeriyse 1.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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