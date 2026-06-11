Corendon Alanyaspor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Corendon Alanyaspor'da buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 09:44
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.
İBRAHİM KAYA LİSTEYE ALINDI
Yerli transferine önem veren Galatasaray, Corendon Alanyaspor'dan İbrahim Kaya'yı listesine ekledi.
25 yaşındaki orta saha oyuncusunu takip eden sarı-kırmızılıların teknik patron Okan Buruk'un raporuna göre girişimlere başlayacağı kaydedildi.
Sarı-kırmızılılarda teknik ekibin yerli rotasyonunu güçlendirmek istediği aktarıldı.
İbrahim Kaya, geçtiğimiz sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 37 maçta 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
25 yaşındaki futbolcunun Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
İbrahim Kaya'nın güncel piyasa değeriyse 1.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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