Corendon Alanyaspor'dan Galatasaray'a sürpriz transfer!

Sarı-kırmızılılar, 22 Haziran'da resmen başlayacak olan 1. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Teknik heyetin raporuna göre birçok bölgeye takviye yapacak olan Aslan, yeni sezon öncesi yerli rotasyonunu güçlendirmek istiyor.