Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Yeni hedef ve dev prim...
Galatasaray'da üst üste 4. şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk'un sözleşmesi yenileniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli teknik adama yıllık 4 milyon Euro'nun yanı sıra 5. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefi için özel prim vermeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 06:50
Tekrar başkan seçilen Dursun Özbek, pazartesi günü mazbatasını alacak ve yeni yönetimiyle işbaşı yapacak. Özbek ilk iş olarak 52 yaşındaki hocanın mevcut devam eden sözleşmesini güncelleyecek.
AKILLAR ÇEYREK FİNALDE KALDI
Mayıs 2028'e kadar başkan seçilen Dursun Özbek, görev süresi boyunca Buruk dışında başka bir isimle çalışmayı düşünmüyor.
Yıllık ücreti 4 milyon Euro seviyesinde olacak Buruk'un sözleşmesine bonuslar koyulacak. Üst üste 5. şampiyonlukla Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline aynı prim yazılacak.
Sabah'ta yer alan habere göre bu rakamın ikisi için ayrı ayrı 1 milyon Euro olması bekleniyor.
Geride kalan sezon Avrupa'da son 16'ya kalan Galatasaray, yeni hedefini Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirledi.
