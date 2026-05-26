Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Serie A'da Como'nun yükselişi Galatasaray'a yaradı! Yıldız ismin transferi için...

İtalya Serie A'da Como'nun sezonu 4. bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı Galatasaray'a yaradı. Sarı-kırmızıılılar, Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan Juventus'un yıldızını Devler Ligi faktörüyle transfer etmeyi hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

İtalya'da İnter, Napoli ve Roma'nın ardından son Şampiyonlar Ligi bileti Como'nun oldu.

Como'nun gerisinde kalan Juventus ve Milan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak.Bu iki takımda forma giyen yıldızlarla ilgilenen Galatasaray'a Como sayesinde fırsatlar doğdu.

İtalya'daki sıralamanın ardından Şampiyonlar Ligi'nde 3. torbada kendisine yer bulan ve 350 bin Euro ekstra geliri garantileyen sarı-kırmızılılar, Khephren Thuram'ın durumunu yakından takip ediyor.

Sabah'ın haberine göre, 45 maçta 4 gol-5 asiste imzasını koyan 25 yaşındaki Fransız orta saha, Aslan'ın rüyalarını süslüyor.

Fransızların efsane savunmacılarından Lillian Thuram'ın oğlu olan Khephren, Inter forması giyen Marcus Thuram ile de kardeş.

Thuram dışında Juventus'tan Koopmeiners'in adı uzun süredir Cimbom'la anılıyor.

Milan'dan ise stoper Pavlovic ve ön libero Fofana ile ilgilenen Galatasaray, geçen sezon bu transferleri bitiremedi.

Sarı-kırmızılılar tekrar Strahinja Pavlovic'i gündemine aldı. 25 yaşındaki Sırp solak savunmacı 38 karşılaşmada 5 gol attı.

