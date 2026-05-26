Galatasaray'dan Arsenal'ın genç yıldızına kanca!

Yabancı kontenjanında yaşanan belirsizliğe rağmen transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Galatasaray'da liste genişliyor... Özellikle +4 kontenjanı için genç yıldızlara yönelen sarı kırmızılıların gündemine yeni bir isim girdi. Takvim'in haberine göre transfer komitesi, bonservisi Arsenal'de bulunan Ethan Chidiebere Nwaneri'yi yakından takip ediyor. Ocak ayında kiralık olarak Marsilya'ya giden ve sezonu Fransa'da tamamlayan İngiliz futbolcu 10 numaranın yanı sıra, kanatlarda ve 9 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. 2007 doğumlu olan ve İngiltere U21 milli takımının formasını giyen genç yıldızın piyasada değeri, 40 milyon euro olarak gösteriliyor.