Galatasaray'da Muriqi ısrarı! Okan Buruk yönetimden özellikle istedi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2018-19 sezonunda Çaykur Rizespor'u çalıştırdığı dönemdeki talebesi Vedat Muriqi'i takımda görmek istediğini yönetime iletti. Buruk, Kosovalı golcüyle yıllar sonra tekrar çalışmayı planlıyor...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 06:50
Forvette Victor Osimhen'e önemli bir alternatif üretmek isteyen G.Saray, tecrübeli bir golcü transferi yapmak istiyor.
Sözleşmesi sona erecek olan Mauro İcardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılılar geçen sezon forvette yaşanan sorunların tekrarlanmasını istemiyor.
Bu nedenle Osimhen'in forma giymediği dönemde takımı sırtlayacak ve yokluğunu minimum düzeyde hissettirecek bir golcü arayışı başladı.
Okan Buruk, daha önce 2018-19 sezonunda Çaykur Rizespor'da teknik direktörlüğünü yaptığı Vedat Muriqi'yi yönetimden istedi.
F.BAHÇE DE DEVREDE
La Liga gibi büyük bir ligde küme düşen Mallorca'da sezonu 23 golle rekor kırarak tamamlayan Kosovalı oyuncunun G.Saray için biçilmiş kaftan olduğunu belirten Buruk, eski öğrencisini istedi.
Bunun üzerine G.Saray yönetimi de 32 yaşındaki golcü oyuncu için hemen Mallorca ile temaslara başladı.
Sarı kırmızılılar küme düştüğü için İspanyol kulübünden ayrılmak isteyen Muriqi'yi makul bir bonservis bedeliyle getirmek istiyor.
Oyuncu da hem Okan Buruk hem de Şampiyonlar Ligi etkisiyle G.Saray'ı çok istiyor ancak ezeli rakip F.Bahçe de transferde devrede.
Daha önce 2018-19 sezonun Çaykur Rizespor'da Okan Buruk ile birlikte çalışan Vedat Muriqi, başarılı çalıştırıcı hakkında geçmişte övgü dolu sözler kullanmıştı.
Okan Buruk'un yeni jenerasyonun en iyi hocalarından birisi olduğunu belirten Muriqi "G.Saray'a oranın evladı olduğu ve başarılı olduğu için gitti. Bende emeği çok fazla. Onun ekmeğini çok yedim" diye konuşmuştu.