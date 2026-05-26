Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın orta sahası İtalya'dan! Transferde Zaniolo detayı

Galatasaray'ın orta sahası İtalya'dan! Transferde Zaniolo detayı

Galatasaray gelecek sezon orta sahaya bir hamle yapmak isterken İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Udinese'nin 23 yaşındaki orta sahası Arthur Atta'yı istediği öne sürüldü. Transferdeki Nicolo Zaniolo detayı ise dikkat çekti. İşte ayrıntılar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 06:50
Transfer çalışmalarına erkenden start veren Galatasaray'da öncelik orta sahaya verilmiş durumda.

Orta alanda Lucas Torreira'nın üzerinden yük alacak bir isim bakan sarı-kırmızılılar, rotasını bir kez daha İtalya'ya çevirdi.

Serie A'da çok sayıda isimle görüşen Galatasaray yönetimi, Udinese'nin 23 yaşındaki Fransız orta sahası Arthur Atta'yı için de çalışmalarını sürdürüyor.

İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberine göre G.Saray, Atta için yaklaşık 30 milyon euro teklif etmeyi planlıyor.

ZANIOLO ARTI 20 MİLYON EURO

Haberde Udinese'nin beklentisinin 40 milyon euro olduğu aktarılırken, tarafların pazarlıklara başlayacağı belirtildi.

Ancak Galatasaray yönetiminin bir planı bulunuyor. Sezonu kiralık olarak Udinese'de geçiren Zaniolo'yu takasta kullanmak isteyen sarı- kırmızılılar, İtalyan ekibinin opsiyonu kullanmak istemesi nedeniyle elini güçlendirdi.

Zaniolo'nun 10 milyon euro'luk opsiyonunu Atta'nın bedelinden düşecek olan sarı-kırmızılılar, Zaniolo artı 20 milyon euro'ya işi çözmeye çalışacak.

