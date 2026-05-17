Ürünlere hücum

G.Saray'da kazanılan 26. şampiyonluk nedeniyle GSStore mağazalarında büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar yeni çıkan ürünlere adeta akın ediyor. Önceki gün gerçekleştirilen kutlamada büyük bir ürün satışı gerçekleştiren sarı-kırmızılılar rekor kırarak bu sezon 1.1 milyon forma satışı gerçekleştirdi.
