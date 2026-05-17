Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Hedef 27

Hedef 27

Kupa töreninin ardından gelecek sezonun planlamasına başlayan Galatasaray’da rota 5 yıl üst üste şampiyon olarak rekor kırmak ve 2027’de 27. kupayı kaldırmak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 06:50
Hedef 27

Galatasaray'da her yıl olduğu gibi şampiyonluk kutlamaları fazla uzatılmıyor. Geçen sezon 5. yıldızın şerefine Yenikapı'da 1 milyona yakın taraftarıyla unutulmaz bir kutlama gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, önceki gün ise RAMS Park'ı tercih etti. 52 bin taraftarının önünde şampiyonluk kupasını kaldıran G.Saraylı futbolcular, tatil hazırlığına başlarken, hedef ise hemen belirlendi: 2027'de 27. şampiyonluk. Teknik heyet ve futbolcular tatile çıkmaya hazırlanırken, yönetim ise hem seçim hem de yeni sezonun kadro planlaması için kolları sıvadı.

HERKESİN DİLİNDE 27

Yeni transferler için Abdullah Kavukcu ile scout ekibi yoğun bir mesai içerisine girecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine menajer George Gardi'den de destek alacak olan sarı-kırmızılılar, tarihinin en güçlü kadrolarından birisini oluşturmak istiyor. Şampiyonluk kutlamalarında bile başta Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk olmak üzere herkes kazanılan şampiyonluktan çok gelecek sezonu düşündüğünü gösteren açıklamalarda bulundu. G.Saray, dominasyonunu sürdürüp, Avrupa'da da bir kez daha tarih yazmaya çalışacak.

