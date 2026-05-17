Bertuğ formülü

Forvete bir takviye yapmak isteyen G.Saray, Başakşehir'in genç yıldızı Bertuğ Yıldırım için bastırıyor. Sarı-kırmızılılar bu transferde takas formülünü devreye sokacak. Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Kazımcan Karataş'ı bonservisiyle birlikte önerecek olan G.Saray yönetimi, üzerine bir miktar da para teklif edecek.