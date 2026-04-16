Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi! Barcelona'dan haber geldi

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Galatasaray'da transfer gündeminin sıcak isimlerinden Bernardo Silva ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızın transferinden maliyeti nedeniyle vazgeçen Barcelona, Silva'yı sarı-kırmızılılara bırakmak zorunda kaldı. Cimbom, İlkay Gündoğan'ın da desteği ile tecrübeli 10 numarayı renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 06:50
Bir yandan Kocaelispor beraberliğiyle avantaj kaybettiği şampiyonluk yarışında mücadele eden Galatasaray, bir yandan gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda serbest kalacak dünya yıldızlarını takibe alan sarı-kırmızılı yönetim, gözüne Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva'yı kestirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre Portekizli 10 numara için ilk yoklamayı, eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan yapmış ve telefonla iletişime geçerek Galatasaray'ı anlatmıştı.

Bonservis ödenmeyecek tecrübeli futbolcunun 3 yıllık maliyetinin 50 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.

CİMBOM'UN KOZU, ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ

Barcelona hayali kuran 31 yaşındaki oyuncu, Katalan ekibine pahalı geldi ve yeni sezon planlamasında yer almıyor. Barça'nın devreden çıkmasıyla Galatasaray'ın bu transferde eli güçlendi. Dries Mertens'in boşluğunu bir türlü dolduramayan sarı-kırmızılılar, Bernardo Silva için şartlarını sonuna kadar zorlayacak.

Olası şampiyonluk ve garantilenecek Şampiyonlar Ligi geliri, bu transferde Aslan'ın en önemli kozu olacak.

Türkiye'de Galatasaray'ın dışında Suudi Arabistan, İtalya, İspanya ve ABD'den birçok teklif aldığı konuşulan Silva'nın, kariyerine Avrupa'da devam etmeyi istediği ve menajeriyle şartları değerlendirmeye devam ettiği kaydedildi.

9 YILDA 18 KUPA

2017 yazında Monaco'dan 50 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan Bernardo Silva, İngiliz deviyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 Premier Lig, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra 2 İngiltere Kupası (FA Cup), 5 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupa kaldırdı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda, R. Madrid'e yetmedi! Arda, R. Madrid'e yetmedi! 01:46
Arsenal ilk maç avantajıyla yarı finalde! Arsenal ilk maç avantajıyla yarı finalde! 01:46
Ezeli rakipler arasında transfer derbisi! Ezeli rakipler arasında transfer derbisi! 01:46
Arda'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2 enfes gol! Arda'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2 enfes gol! 01:46
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! G.Saray'da Osimhen gelişmesi! 01:46
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio... 01:45
Daha Eski
Icardi ile Osimhen arasında problem var mı? Icardi ile Osimhen arasında problem var mı? 01:45
F.Bahçe'ye forvet transferi Tadic'ten! F.Bahçe'ye forvet transferi Tadic'ten! 01:45
Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor 01:45
Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı Osimhen'den flaş talep! O görüşme ortaya çıktı 01:45
Onuachu'dan haber var! İşte son durumu Onuachu'dan haber var! İşte son durumu 01:45
Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! 01:45