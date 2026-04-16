Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi! Barcelona'dan haber geldi

CİMBOM'UN KOZU, ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ Barcelona hayali kuran 31 yaşındaki oyuncu, Katalan ekibine pahalı geldi ve yeni sezon planlamasında yer almıyor. Barça'nın devreden çıkmasıyla Galatasaray'ın bu transferde eli güçlendi. Dries Mertens'in boşluğunu bir türlü dolduramayan sarı-kırmızılılar, Bernardo Silva için şartlarını sonuna kadar zorlayacak.

Olası şampiyonluk ve garantilenecek Şampiyonlar Ligi geliri, bu transferde Aslan'ın en önemli kozu olacak.