Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi! Barcelona'dan haber geldi
Galatasaray'da transfer gündeminin sıcak isimlerinden Bernardo Silva ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızın transferinden maliyeti nedeniyle vazgeçen Barcelona, Silva'yı sarı-kırmızılılara bırakmak zorunda kaldı. Cimbom, İlkay Gündoğan'ın da desteği ile tecrübeli 10 numarayı renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 06:50
CİMBOM'UN KOZU, ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ
Barcelona hayali kuran 31 yaşındaki oyuncu, Katalan ekibine pahalı geldi ve yeni sezon planlamasında yer almıyor. Barça'nın devreden çıkmasıyla Galatasaray'ın bu transferde eli güçlendi. Dries Mertens'in boşluğunu bir türlü dolduramayan sarı-kırmızılılar, Bernardo Silva için şartlarını sonuna kadar zorlayacak.
Olası şampiyonluk ve garantilenecek Şampiyonlar Ligi geliri, bu transferde Aslan'ın en önemli kozu olacak.
Türkiye'de Galatasaray'ın dışında Suudi Arabistan, İtalya, İspanya ve ABD'den birçok teklif aldığı konuşulan Silva'nın, kariyerine Avrupa'da devam etmeyi istediği ve menajeriyle şartları değerlendirmeye devam ettiği kaydedildi.
9 YILDA 18 KUPA
2017 yazında Monaco'dan 50 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan Bernardo Silva, İngiliz deviyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 Premier Lig, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra 2 İngiltere Kupası (FA Cup), 5 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupa kaldırdı.
