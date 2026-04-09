Şen ola Cimbom

Süper Lig'de 27'nci haftanın erteleme maçında lider Galatasaray, Göztepe'ye konuk oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmaya atak başlayan Cimbom, 5'nci dakikada skor üstünlüğünü eline geçirdi. Sane'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, altıpasta iyi yükselen Barış Alper kafayla topu filelere gönderdi: 0-1. 19'da Sallai'nin pasında İlkay'ın aşırtma vuruşunda Godoi'nin ayağından seken top, kaleci Lis'in üzerinden ağlarla buluştu: 0-2. İlk yarı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

BOŞ KALEYE KAÇIRDI

İkicni yarıya İzmir temsilcisi etkili başladı. 50'de organize gelişen atakta sol kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Juan, kafayla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi, ev sahibini umutlandırdı: 1-2. 59'da Juan'ın pasından Janderson topu 1.5 metreden boş kaleye gönderemedi, Göztepe beraberlik fırsatını kaçırdı. 75'te Sara'nın kornerinde Lemina kafayla G.Saray'ı 3-1'lik üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İzmir'den zaferle dönen Cimbom, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la puan farkını 4'e yükseltti.

GABRİEL SARA TEK ANTRENMANLA

Sara Brezilya Milli Takımı'ndan sakat dönmüş, yıldız oyuncunun MR tetkiklerinde sol ayak bilek iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edilmişti. Tek antrenmanla İzmir'e götürülen 26 yaşındaki orta saha, müsabakanın kadrosuna dahil edildi. 63'te Asprilla'nın yerine oyuna giren Sambacı, Lemina'nın kafa golünün asistini yaptı.

SAVUNMADA SİNGO&SANCHEZ

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Trabzon maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Abdülkerim'in yokluğunda defans kurgusunda değişikliğe gitti. Abdülkerim'in yerine Wilfried Singo forma giyerken, Fildişi Sahilli savunmacının yanında Davinson Sanchez görev yaptı. Trabzonspor maçında yedek soyunan Sacha Boey sağ bekte forma şansı buldu.

YASER ASPRİLLA SİFTAH YAPTI

Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde Girona'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yaser Asprilla, Trendyol Süper Lig'de siftah yaptı. 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, ligde ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu. Ligde 6 maçta toplam 92 dakika süre alan sarı-kırmızılı oyuncu, Trabzonspor derbisinde son bölümde oyuna dahil olmuştu.

STOİLOV'UN ŞANSI TUTMUYOR

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray karşısındaki talihsizliği ile dikkat çekti. Bulgar teknik adamın Süper Lig kariyerinde karşılaştığı 21 takım arasında puan alamadığı tek rakibi Cimbom oldu. 59 yaşındaki hoca, Galatasaray karşısında 3 mağlubiyet aldı. Bu arada rakibi önünde üst üste 9'uncu defa kaybeden İzmir temsilcisi tarihinde bir ilki yaşadı.

İÇ SAHADA İKİNCİ YENİLGİ

Gürsel Aksel Stadı'nda sezonun ilk yarısında başarılı grafiğiyle dikkat çeken Göztepe, G.Saray'a yenildi, evinde ikinci kez sahadan puansız ayrılmak durumunda kaldı. İzmir temsilcisi Süper Lig'in 15'inci haftasında kendi sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmuştu. İç sahada bu sezon 14 müsabakaya çıkan Göz Göz, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

GÖZ GÖZ'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Furkan ve İsmail'in yanı sıra cezalı Bokele kadroda yer almadı. Teknik direktör Stoilov son Gençlerbirliği maçının kadrosunda 1'i zorunlu, 3 değişiklik birden yaptı. Bokele'nin yerine Taha'yı oynatan Bulgar çalıştırıcı, Antunes'in yerine Efkan'a, Jeferson'un yerine Juan'a şans tanıdı.