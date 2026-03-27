Galatasaray'dan transferde Konstantinos Karetsas hamlesi!

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda gündeme sürpriz bir isim geldi. Cimbom'un Yunan futbolcu Konstantinos Karetsas ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların 18 yaşındaki yetenek için Şampiyonlar Ligi kozunu elinde bulundurması büyük bir avantaj olarak göze çarpıyor. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
Son yıllarda yaşı geçen isimler yerine artık genç ya da kariyerinin en iyi dönemindeki futbolculara yönelen G.Saray, Yunan futbolunun son yeteneğini gözüne kestirdi: Konstantinos Karetsas.

Belçika ekibi Genk forması giyen 18 yaşındaki futbolcuyu bir süredir takip eden yönetim, yaz ayında harekete geçmeyi planlıyor.

Genç yaşına karşın sahada aldığı sorumluluk ve kalitesi ile büyük bir fark yaratan Karetsas, hem 10 numara hem de kanatta görev yapabiliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

Bu sezon forma giydiği 43 resmi maçta 18 asist yapan ve 3 de gole imzasını atan 18 yaşındaki oyuncu, Avrupa takımları tarafından yakından takip ediliyor.

Bu nedenle elini çabuk tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kozunu da kullanarak Karetsas'ı ikna etmeye çalışacak.

Geleceğin takımını inşa etmek için büyük bir bütçe ayıran G.Saray, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. Genk'in bu transferden 35-40 milyon euro seviyesinde bir gelir beklediği öğrenildi.

10 NUMARA VE KANAT

Karetsas iki farklı mevkide forma giyebiliyor. Hem 10 numarada hem de sağ kanatta görev yapabilen 18 yaşındaki futbolcu, gerek duyulması halinde merkez orta saha ve solda da ter dökebiliyor.

Birden fazla mevkide forma giyebilen oyuncuları tercih eden Okan Buruk da Karetsas'ı takımda istiyor.

BELÇİKA'DA YETİŞTİ

Genk altyapısından yetişen Karetsas, Belçika'da doğduğu için futbola da burada başladı. Belçika'nın alt yaş kategorilerinde de görev yapan 18 yaşındaki futbolcu, milli takım tercihini ise Yunanistan'dan yana kullandı.

Henüz 18 yaşında 9 kez milli olan Karetsas'ın 3 de asisti bulunuyor.

