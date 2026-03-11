RAMS Park’ta büyük coşku

Şampiyonlar Ligi'nde 20.45'te sadece G.Saray- Liverpool mücadelesi yayınlandığı için tüm dünyaki futbolseverlerin gözü İstanbul'daydı. 23.00'te 3 karşılaşma oynandığı için G.Saray-Liverpool mücadelesi inanılmaz kitlelere ulaştı. G.Saray taraftarı da her zaman olduğu gibi takımlarını yalnız bırakmadı ve büyük bir destek verdi. RAMS Park'ı tıka basa dolduran sarı-kırmızılılar yine oluşturduğu atmosfer ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Takımın itici gücü olan taraftarlar erken saatlerden itibaren tribünlere gelerek inanılmaz bir destek sağladı. Yine İngilizler RAMS Park'ı hayranlıkla izledi.

LİVERPOOL'DAN ATATÜRK PANKARTI

Liverpool taraftarı, kendilerine ayrılan bölümde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözünün yazılı olduğu pankartı açtı. İngilizler, ABDİsrail- İran savaşına Atatürk'ün barış sözüyle mesaj yolladı.