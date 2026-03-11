Aslanım Uğurcan

Temsilcimiz Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır, RAMS Park'ta gösterdiği harika performansla bir kez daha alkışları kaptı.
Temsilcimiz Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır, RAMS Park'ta gösterdiği harika performansla bir kez daha alkışları kaptı. Liverpool karşısında 90 dakika boyunca toplamda 7 kurturış yapan ve galibiyette başrol oynayan Uğurcan, büyük beğeni topladı. Milli kaleci, Liverpool önünde bu sezon ikinci kez kalesini gole kapattı.