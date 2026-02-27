Rakip Tottenham ya da Liverpool

CANLI SKOR ANA SAYFA
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi bugün belli olacak. Son 16 turuna 6 takımla katılan İngilizler, kesin olarak temsilcimiz ile karşı karşıya gelecek.

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi bugün belli olacak. Son 16 turuna 6 takımla katılan İngilizler, kesin olarak temsilcimiz ile karşı karşıya gelecek. Bugün 14.00'te çekilecek kura çekimine göre Tottenham ya da Liverpool'dan birisi G.Saray'ın rakibi olacak. G.Saray, geçen sezon Tottenham'ı 3-2, Liverpool'u ise bu sezon 1-0 yenerek gücünü göstermişti. İlk maç 10 ya da 11 Mart tarihinde RAMS Park'ta, rövanş ise 17-18 Mart'tan birinde deplasmanda oynanacak. Aslan bu turu da geçerse rakibi, PSG, Barcelona ya da Chelsea'den birisi olacak.

