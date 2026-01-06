Ahmet Çakar Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

Eren uzun bir süreden sonra sahalara döndü, çıkana kadar da fena oynamadı. G.Saray'ın ilk golüne bakıyoruz, müthiş bir yaratıcılık. Sane, Sallai'ye bıraktı, Sallai mükemmel bir orta ile Barış Alper'e 'al da at' dedi. Tabii Barış Alper de gelişine mükemmel vurdu. Devre böyle bitecek derken Eren Elmalı farkı ikiye çıkardı.