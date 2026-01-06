Ahmet Çakar Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika spor haberleri: Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. Usta yazar Ahmet Çakar, Galatasaray-Trabzonspor mücadelesini Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 09:15
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-1 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kaydetti. Bordo-mavililerin tek golü ise Felipe Augusto'dan geldi.

Usta yazar Ahmet Çakar, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

AHMET ÇAKAR - AYDIN TARTIŞMASIZ MÜKEMMELDİ

G.Saray zaman zaman tempoyu düşürse de Trabzonspor'u ezdi geçti. Bazı oyuncular ne kadar kötü oynasalar da her an sonucu değiştirebilecek yüksek kaliteye sahipler. Dün mesela Sane çok iyi oynadı, gol attırdı, müthiş hareketliydi. Sara da öyle. Yaptığı asistler sonuç getirmese de çok etkili bir oyuncu.

Eren uzun bir süreden sonra sahalara döndü, çıkana kadar da fena oynamadı. G.Saray'ın ilk golüne bakıyoruz, müthiş bir yaratıcılık. Sane, Sallai'ye bıraktı, Sallai mükemmel bir orta ile Barış Alper'e 'al da at' dedi. Tabii Barış Alper de gelişine mükemmel vurdu. Devre böyle bitecek derken Eren Elmalı farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarı tuhaftır G.Saray birden durdu. O ana kadar sahada olmayan Trabzonspor, gelmeye başladı ve üstelik golü de buldu. Belki maçın kırılma anı Trabzonspor'un yakaladığı ikinci gol pozisyonu.

Olaigbe iyi vursa maç 2-2'ye gelecekti, sonra ne olurdu bilemiyoruz. Bu golü kaçırdı, ardından sahnede yine Sane vardı. Vurur gibi yaptı, defansın arkasına sarktı, Yunus'a golü attırdı. Tabii böylesine gollü bir maçta Icardi gol atmadan olmaz. O da Kazımcan'ın akıllı pasıyla golünü attı ama Icardi'nin golü tam bir Allah vergisi yetenekte. Önce ön direğe koşu yaptı, sonra birden rakip stoperin arkasını dolaşıp bomboş pozisyonda vurdu.

Sonuçta G.Saray için her şey yolunda ama Trabzonspor'un kadrosunda öyle oyuncular var ki Süper Lig'in vasat takımında bile oynayamazlar. Bu tür maçlarda hakem tartışılırdı ama Cihan Aydın hiçbir tartışmaya mahal vermeden mükemmel maç yönetti.

