Ziraat Türkiye Kupası
Salih Özcan'a yakın takip

Salih Özcan’a yakın takip

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Aslan, Borussia Dortmund’dan Salih Özcan’ı takip ediyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 06:50
Salih Özcan’a yakın takip
Galatasaray'da transfer çalışmaları kapsamında Salih Özcan'ın ismi gündeme geldi. Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Cimbom'da Borussia Dortmund'da oynayan milli futbolcu Salih'in durumu araştırılıyor. Bu sezon Dortmund'da fazla şans bulamayan 27 aşındaki orta saha için ocak ayında girişimlerin olabileceği ifade edildi. 2026 Dünya Kupası'nı düşünen Salih Özcan'ın ayrılmaya yakın durduğu kaydedildi. Tecrübeli yıldızın kontratı sezon sonunda bitecek. Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk'un da yerli rotasyonu için Salih'e sıcak baktığı belirtildi.
