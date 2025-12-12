CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - İngilizler Yves Bissouma'yı Galatasaray'a yazdı!

TRANSFER HABERİ - İngilizler Yves Bissouma'yı Galatasaray'a yazdı!

Orta saha transferi için düğmeye basan Galatasaray'da flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İngiliz medyası devra arasında orta sahaya takviye yapacak olan sarı kırmızılıların Tottenham'dan gönderilecek olan Bissouma için girişimlere başladığını duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - İngilizler Yves Bissouma'yı Galatasaray'a yazdı!

Torreira, Lemina ve Sara'nın yanına iyi bir isim transfer etmek isteyen Galatasaray'ın Tottenham'ın yıldızı Yves Bissouma'yla ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Yves Bissouma'yı Galatasaray'a yazdı!

TalkSport'ta yer alan habere göre; Tottenham, disiplinsiz davranışlarda bulunan Bissouma'yla devre arasında yollarını ayırma kararı aldı. Haberin içeriğinde ise; sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladığı belirtildi. Bissouma'nın adı yaz aylarında da Galatasaray'la anılmıştı.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Yves Bissouma'yı Galatasaray'a yazdı!

Sarı-kırmızılı takıma yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ise; Bissouma, alternatifli listede yer alıyor. Ancak oyuncunun sezon başında yaşadığı diz sakatlığı Galatasaray'ı endişelendiren durum.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Yves Bissouma'yı Galatasaray'a yazdı!

Sarı-kırmızılıların, Bissouma'nın sağlık raporlarını talep ettiği ve yapılacak incelemeler sonrasında transfere yön vereceği öğrenildi. Eğer raporlarda bir sıkıntı görülmezse Malili oyuncu için harekat başlayacak. Aksi durumda ise alternatif isimlere yönelinecek.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Yves Bissouma'yı Galatasaray'a yazdı!

Bissouma, profesyonel kariyerinde sakatlıklar nedeniyle şu ana kadar tam tamına 73 maç kaçırdı. Oyuncu 2. kez dizinden sakatlık yaşadı.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Yves Bissouma'yı Galatasaray'a yazdı!

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Galatasaray'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yves Bissouma için bonservis ödemeyi düşünmediği öğrenildi. Oyuncu, 2022'de Brighton'dan 29.2 milyon euroya transfer edilmişti.

F.Bahçe kazandı ülke puanımız yükseldi!
Fenerbahçe Norveç'te doludizgin!
DİĞER
3 dünya devinden Trabzonspor'un yıldızına kanca! Bordo-mavililer servet istiyor...
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 9 üniversitenin rektörü değişti
F.Bahçe ilk 8'e emin adımlarla gidiyor!
F.Bahçe'nin kasası doldu taştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Müthiş oynadık Müthiş oynadık 02:51
Kerem şov yaptı Kerem şov yaptı 02:50
Norveç'te Samba Norveç'te Samba 02:49
Sakin ve akıllı! Sakin ve akıllı! 02:43
Kedi-fare oyunu Kedi-fare oyunu 02:42
Tebrikler F.Bahçe Tebrikler F.Bahçe 02:39
Daha Eski
7 ismi değiştirdi 7 ismi değiştirdi 02:38
4x4'lük Fener 4x4'lük Fener 02:37
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 01:58
Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları 01:58
Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları 01:56
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 01:54