Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ajax-Galatasaray maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Ajax-Galatasaray maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Turnuvada 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılıların bu kritik maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 22:51
Ajax-Galatasaray maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden sürüyor. Turnuvada 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile kozlarını paylaşıyor.

Okan Buruk'un öğrencileri bu kritik mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Ajax-Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

AJAX-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ:

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Godts, Gloukh, Weghorst

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreria, Sallai, Sane, Sara, Osimhen

AJAX-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ajax-Galatasaray maçı TSİ 23.00'te başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

AJAX-GALATASARAY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

AJAX İLE 2. RANDEVU

Galatasaray ile Ajax bu maça kadar, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'da da oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla kaybetti.

MAÇI FRANSIZ HAKEM YÖNETİYOR

Ajax ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetiyor. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapıyor. Maçın 4. hakemi de Thomas Leonard. Müsabakada VAR'da Willy Delajod, AVAR'da da Bram Van Driessche görev yapıyor.

HEDEF 3. GALİBİYET

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikten sonra, Liverpool'u 1-0 ve Bodo/Glimt'i de 3-1'lik skorlarla mağlup etti. Aslan, Ajax karşısında da galip ayrılıp, Avrupa kupalarındaki iyi gidişini sürdürmek istiyor. Cimbom, galibiyete uzanması durumunda 2012-2013 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. maçını kazanacak.

DEPLASMANDA 10 MAÇLIK KAYIP

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda son olarak 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Manchester United'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 ve Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere çıktığı 10 müsabakada 7 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

HOLLANDA LİGİ'NDE AJAX

Ajax, Hollanda Ligi'nde geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puanla lider Feyenoord'un 8 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Ajax geçtiğimiz hafta ise sahasında Heerenveen ile 1-1 berabere kaldı. Hollanda temsilcisinde bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst da kadroda yer alıyor.

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Inter'e 2-0, Marsilya'ya 4-0 ve Chelsea'ye de 5-1'lik skorlarla kaybetti.

