Osimhen Hollanda'da coştu! İşte yaptığı hat-trick

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, Ajax deplasmanında başarılı performansıyla göz doldurdu. Futbolu bu kritik maçta hat-trick yapma başarısı gösterdi.
İŞTE OSIMHEN'İN GOLLERİ:
⚽GOOOLLL!!! Victor Osimhen!! Sane müthiş kesti golcü en iyi yaptığı işi yaptı!! pic.twitter.com/PwvwPqj3VZ— TRT Spor (@trtspor) November 5, 2025
⚽GOOOLLL!!! Victor Osimhen penaltıdan golü buldu!! Amsterdam'da temsilcimiz farkı ikiye çıkardı! pic.twitter.com/HsjLa7At1q— TRT Spor (@trtspor) November 5, 2025
⚽GOOOLLL!!! Victor Osimhen'den hat-trick!! Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gecesi!! pic.twitter.com/mjHe6K7Mwb— TRT Spor (@trtspor) November 5, 2025