Osimhen Hollanda'da coştu! İşte yaptığı hat-trick

Osimhen Hollanda'da coştu! İşte yaptığı hat-trick

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, Ajax deplasmanında başarılı performansıyla göz doldurdu. Futbolu bu kritik maçta hat-trick yapma başarısı gösterdi. İşte o goller...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 00:44
Osimhen Hollanda'da coştu! İşte yaptığı hat-trick

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, Ajax deplasmanında başarılı performansıyla göz doldurdu. Futbolu bu kritik maçta hat-trick yapma başarısı gösterdi.

İŞTE OSIMHEN'İN GOLLERİ:

G.Saray Hollanda'da rahat kazandı!
