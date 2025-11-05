Galatasaray'dan o sözleri sonrası Heitinga'ya acı ders!

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında zorlu Ajax deplasmanına çıkan Galatasaray, Osimhen'in hat-trick yaptığı karşılaşmada sahadan 3-0'lık rahat galibiyetle ayrıldı.

Bu skor sonrası Ajax'ın hocası Heitinga'nın maç öncesi Galatasaray hakkında yaptığı yorum akıllara geldi.

HEITINGA NE DEMİŞTİ?

John Heitinga, Ajax'ın alt sıralarda bulunması ile ilgili soruya yanıt verirken, Galatasaray'ın oynadığı rakiplere atıfta bulunarak şu yanıtı vermişti:

"Tabloya bakarsak şu an en alt sırada duran bir takım görüyorsunuz. Ama şunu da söylemek lazım. Galatasaray'ın kime karşı oynadığına, bizim kime karşı oynadığımıza bakmamız lazım. Çünkü biz güçlü takımlara karşı oynadık."

İKİ TAKIMIN RAKİPLERİ VE ALDIKLARI SONUÇLAR

E. Frankfurt 5-1 Galatasaray

Galatasaray 1-0 Liverpool

Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt

Ajax 0-3 Galatasaray

Ajax 0-2 Inter

Marsilya 4-0 Ajax

Chelsea 5-1 Ajax

Galatasaray, Devler Ligi'nde 9 puanla 9. sırada, Ajax ise puansız 36. yani son sırada yer alıyor.