CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan o sözleri sonrası Heitinga'ya acı ders!

Galatasaray'dan o sözleri sonrası Heitinga'ya acı ders!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax'ı deplasmanda farklı mağlup ederek 3 puanın sahibi olurken maç sonrası Ajax Teknik Direktörü John Heitinga'nın maç öncesi sözleri yeniden gündem oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 01:19
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan o sözleri sonrası Heitinga'ya acı ders!

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında zorlu Ajax deplasmanına çıkan Galatasaray, Osimhen'in hat-trick yaptığı karşılaşmada sahadan 3-0'lık rahat galibiyetle ayrıldı.

Bu skor sonrası Ajax'ın hocası Heitinga'nın maç öncesi Galatasaray hakkında yaptığı yorum akıllara geldi.

HEITINGA NE DEMİŞTİ?

John Heitinga, Ajax'ın alt sıralarda bulunması ile ilgili soruya yanıt verirken, Galatasaray'ın oynadığı rakiplere atıfta bulunarak şu yanıtı vermişti:

"Tabloya bakarsak şu an en alt sırada duran bir takım görüyorsunuz. Ama şunu da söylemek lazım. Galatasaray'ın kime karşı oynadığına, bizim kime karşı oynadığımıza bakmamız lazım. Çünkü biz güçlü takımlara karşı oynadık."

İKİ TAKIMIN RAKİPLERİ VE ALDIKLARI SONUÇLAR

E. Frankfurt 5-1 Galatasaray

Galatasaray 1-0 Liverpool

Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt

Ajax 0-3 Galatasaray

Ajax 0-2 Inter

Marsilya 4-0 Ajax

Chelsea 5-1 Ajax

Ajax 0-3 Galatasaray

Galatasaray, Devler Ligi'nde 9 puanla 9. sırada, Ajax ise puansız 36. yani son sırada yer alıyor.

Buruk: İnsanlar işe, okula giderken...
G.Saray Hollanda'da rahat kazandı!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
Galatasaray ilk 8'e göz kırptı!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! 01:21
Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması 01:21
Galatasaray'dan o sözleri sonrası Heitinga'ya acı ders! Galatasaray'dan o sözleri sonrası Heitinga'ya acı ders! 01:19
G.Saray'ın kasası doldu taştı! G.Saray'ın kasası doldu taştı! 01:16
Mourinho'lu Benfica yine kaybetti! Mourinho'lu Benfica yine kaybetti! 01:06
Devler Ligi gol krallığında zirve Osimhen'in! Devler Ligi gol krallığında zirve Osimhen'in! 00:56
Daha Eski
Osimhen'den Hollanda'da hat-trick! Osimhen'den Hollanda'da hat-trick! 00:44
VAR'dan penaltı kararı çıktı! VAR'dan penaltı kararı çıktı! 00:29
Karabağ zorladı ama kazanamadı! Karabağ zorladı ama kazanamadı! 22:54
Buruk: Farklı şeyler düşündük! Buruk: Farklı şeyler düşündük! 22:31
TRT 1 Ajax-Galatasaray maçı detayları ve yayın bilgisi! TRT 1 Ajax-Galatasaray maçı detayları ve yayın bilgisi! 15:03
Motiejunas’tan NBA Europe tepkisi! Motiejunas’tan NBA Europe tepkisi! 15:03