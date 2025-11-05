CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Ajax'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti. İşte bu karşılaşmanın ardından Devler Ligi'nde güncel puan durumu....

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 01:22
36- AJAX: 0

36- AJAX: 0

35- BENFICA: 0

35- BENFICA: 0

34- KAIRAT: 1

34- KAIRAT: 1

33- KOPENHAG: 1

33- KOPENHAG: 1

32- VILLARREAL: 1

32- VILLARREAL: 1

31- OLYMPIAKOS: 2

31- OLYMPIAKOS: 2

30- SLAVIA PRAG: 2

30- SLAVIA PRAG: 2

29- BODO/GLIMT: 2

29- BODO/GLIMT: 2

28- UNION SAINT-GILLOISE: 3

28- UNION SAINT-GILLOISE: 3

27- ATHLETIC BILBAO: 3

27- ATHLETIC BILBAO: 3

26- JUVENTUS: 3

26- JUVENTUS: 3

25- MARSİLYA: 3

25- MARSİLYA: 3

24- NAPOLI: 4

24- NAPOLI: 4

23- EINTRACHT FRANKFURT: 4

23- EINTRACHT FRANKFURT: 4

22- CLUB BRUGGE: 4

22- CLUB BRUGGE: 4

21- BAYER LEVERKUSEN: 5

21- BAYER LEVERKUSEN: 5

20- PAFOS: 5

20- PAFOS: 5

19- MONACO: 5

19- MONACO: 5

18- PSV: 5

18- PSV: 5

17- ATLETICO MADRID: 6

17- ATLETICO MADRID: 6

16- ATALANTA: 7

16- ATALANTA: 7

15- KARABAĞ: 7

15- KARABAĞ: 7

14- BORUSSIA DORTMUND: 7

14- BORUSSIA DORTMUND: 7

13- SPORTING: 7

13- SPORTING: 7

12- CHELSEA: 7

12- CHELSEA: 7

11- BARCELONA: 7

11- BARCELONA: 7

10- TOTTENHAM: 8

10- TOTTENHAM: 8

9- GALATASARAY: 9

9- GALATASARAY: 9

8- LIVERPOOL: 9

8- LIVERPOOL: 9

7- REAL MADRID: 9

7- REAL MADRID: 9

6- NEWCASTLE UNITED: 9

6- NEWCASTLE UNITED: 9

5- PSG: 9

5- PSG: 9

4- MANCHESTER CITY: 10

4- MANCHESTER CITY: 10

6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! 01:21
Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması 01:21
Galatasaray'dan o sözleri sonrası Heitinga'ya acı ders! Galatasaray'dan o sözleri sonrası Heitinga'ya acı ders! 01:19
G.Saray'ın kasası doldu taştı! G.Saray'ın kasası doldu taştı! 01:16
Mourinho'lu Benfica yine kaybetti! Mourinho'lu Benfica yine kaybetti! 01:06
Devler Ligi gol krallığında zirve Osimhen'in! Devler Ligi gol krallığında zirve Osimhen'in! 00:56
Osimhen'den Hollanda'da hat-trick! Osimhen'den Hollanda'da hat-trick! 00:44
VAR'dan penaltı kararı çıktı! VAR'dan penaltı kararı çıktı! 00:29
Karabağ zorladı ama kazanamadı! Karabağ zorladı ama kazanamadı! 22:54
Buruk: Farklı şeyler düşündük! Buruk: Farklı şeyler düşündük! 22:31
TRT 1 Ajax-Galatasaray maçı detayları ve yayın bilgisi! TRT 1 Ajax-Galatasaray maçı detayları ve yayın bilgisi! 15:03
Motiejunas’tan NBA Europe tepkisi! Motiejunas’tan NBA Europe tepkisi! 15:03