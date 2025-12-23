CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Fenerbahçe Beko-Barcelona İZLE | Euroleague maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Barcelona İZLE | Euroleague maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 18. haftada İspanya'nın Barcelona ekibini konuk edecek.16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, tek maç eksikle konumlandığı 5. sıradan yukarılara tırmanmak için skor arayacak. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın yayın bilgileri merak konusu. Peki Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 14:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko-Barcelona İZLE | Euroleague maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Euroleague'de heyecan, 18. haftada Fenerbahçe Beko-Barcelona karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde geride kalan haftalarda topladığı 10 galibiyetle zirve takibini 5. sıradan sürdüren Fenerbahçe Beko, 12 galibiyetle ligin 2. basamağında bulunan İspanyol devi Barcelona karşısında, taraftarının desteğiyle gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Hem taktiksel derinliği hem de parkeye yansıyacak yüksek kalite düzeyiyle adeta bir erken final niteliği taşıyan bu zorlu mücadelenin detayları merak ediliyor. Avrupa'nın en formda yıldızlarını İstanbul'da bir araya getiren dev mücadelenin yayın bilgilerini sizler için derledik...

Fenerbahçe Beko-Barcelona MAÇI NE ZAMAN?

Euroleague'in 18. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı maçı, 23 Aralık Salı günü oynanacak.

Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko-Barcelona MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko-Barcelona MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı hangi kanalda?

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe, ligde averajla 5. sırada yer alıyor.

Barcelona ise çıktığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlubiyetin ardından averajla 2. sırada zirvenin ortağı konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı canlı yayın bilgileri!

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 87-72 yendi.

Ligde geçen sezon oynanan iki maçta Fenerbahçe, deplasmanda 90-63, İstanbul'da ise 83-75 sahadan mağlup ayrılmıştı.

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u da yenerek serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.

Veerman transferinde son dakika! Görüşmeler durdu
Kocaelispor-Erzurumspor FK | CANLI İZLE
DİĞER
Galatasaray'dan 4 yıldıza kanca! Cimbom transfer ateşini yaktı...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar
G.Saray'da ilk ayrılık netleşti! Yeni adresi...
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ali Peçen Fenerbahçe’de! Ali Peçen Fenerbahçe’de! 14:42
O transferi Muslera bitirecek! O transferi Muslera bitirecek! 14:41
Yalçın'dan Rafa Silva kararı! F.Bahçe derbisinde... Yalçın'dan Rafa Silva kararı! F.Bahçe derbisinde... 14:36
ASVEL-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? ASVEL-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? 14:35
Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası! Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası! 14:34
Uluslararası kayak yarışı heyecanı! Uluslararası kayak yarışı heyecanı! 14:21
Daha Eski
Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı detayları! Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı detayları! 14:13
Veerman transferinde son dakika! Görüşmeler durdu Veerman transferinde son dakika! Görüşmeler durdu 14:12
Bodrum FK fırsat tepti! Bodrum FK fırsat tepti! 14:08
Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçı saat kaçta? Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçı saat kaçta? 13:58
Türkiye Sutopu’na Altın Sertifika! Türkiye Sutopu’na Altın Sertifika! 13:54
G.Saray'da ilk ayrılık netleşti! Yeni adresi... G.Saray'da ilk ayrılık netleşti! Yeni adresi... 13:44