CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Real Madrid Lyon, Endrick'i açıkladı!

Lyon, Endrick'i açıkladı!

Real Madrid'in 19 yaşındaki genç forveti Endrick'in Olympique Lyon'a kiralık transferi açıklandı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 19:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lyon, Endrick'i açıkladı!

Real Madrid'de forma şansı bulamayan ve geleceğiyle ilgili belirsizlik süren Endrick'te flaş bir gelişme yaşandı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, Brezilyalı oyuncunun kiralık transferi konusunda La Liga devi ile anlaşma sağladı.

Sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmadığı açıklanırken genç yıldızın maaşının %50'si Real Madrid tarafından karşılaşanacak. Endrick, Haziran ayında Real Madrid'e geri dönecek.

İŞTE LYON'UN PAYLAŞIMI

Derbide 11'ler açıklandı!
REKLAM - D&R
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Yeni rakam 3. toplantı sonrası açıklandı
Kocaelispor evinde 3 puanı kaptı!
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş taraftarı Kadıköy'e geldi Beşiktaş taraftarı Kadıköy'e geldi 18:00
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi canlı yayın bilgileri! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi canlı yayın bilgileri! 17:59
Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! 17:45
Kocaelispor evinde 3 puanı kaptı! Kocaelispor evinde 3 puanı kaptı! 16:52
Fenerbahçe Opet’te Milic geri döndü! Fenerbahçe Opet’te Milic geri döndü! 16:20
G.Saray'dan Sara kararı! G.Saray'dan Sara kararı! 16:11
Daha Eski
Sivasspor'da Bandırmaspor hazırlığı! Sivasspor'da Bandırmaspor hazırlığı! 16:10
Talisca için flaş transfer iddiası! Talisca için flaş transfer iddiası! 15:55
Konyaspor-Antalyaspor | CANLI İZLE Konyaspor-Antalyaspor | CANLI İZLE 15:55
Partizan'da Joan Penarroya dönemi! Partizan'da Joan Penarroya dönemi! 15:41
Konyaspor devreyi istikrarsız kapattı! Konyaspor devreyi istikrarsız kapattı! 15:34
Kocaelispor-Erzurumspor maçında Filistin'e destek Kocaelispor-Erzurumspor maçında Filistin'e destek 15:28