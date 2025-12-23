Lyon, Endrick'i açıkladı!

Real Madrid'de forma şansı bulamayan ve geleceğiyle ilgili belirsizlik süren Endrick'te flaş bir gelişme yaşandı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, Brezilyalı oyuncunun kiralık transferi konusunda La Liga devi ile anlaşma sağladı.
Sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmadığı açıklanırken genç yıldızın maaşının %50'si Real Madrid tarafından karşılaşanacak. Endrick, Haziran ayında Real Madrid'e geri dönecek.
İŞTE LYON'UN PAYLAŞIMI
It's tiiiiiiiiiiiiiiiime ... 🎤🎁 Cette année Noël tombe le 23 décembre 🎅 pic.twitter.com/Ea40yu2mbB— Olympique Lyonnais (@OL) December 23, 2025