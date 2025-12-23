Beşiktaş'ta Mert Günok'tan iddialara yanıt!

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Günok, "Yılın son derbisi. Güzel bir maç olacak. Hava güzel, atmosfer güzel. İki takım da elinden geleni yapacaktır. İki gün kısa süre ama biz de iyi hazırlandık. Gruplara iyi başlamak için hazırız." dedi.

"BU HABERLER ASILSIZDIR"

"Hakkımda çıkan, 'Mutsuz, gitmek istiyor, takım bakıyor' gibi haberler asılsızdır. Hoca ve yönetimle böyle bir şey görüşmedim. Beşiktaş'ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve burada olduğum sürece de bu böyle devam edecek."

İŞTE O AÇIKLAMALAR