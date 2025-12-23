Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler Beşiktaş'ta Mert Günok'tan iddialara yanıt!

Beşiktaş'ta Mert Günok'tan iddialara yanıt!

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki eldiven, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. İşte o ifadeler...

Giriş: 23 Aralık 2025, Salı 19:48 Güncelleme: 23 Aralık 2025, Salı 20:07

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Günok, "Yılın son derbisi. Güzel bir maç olacak. Hava güzel, atmosfer güzel. İki takım da elinden geleni yapacaktır. İki gün kısa süre ama biz de iyi hazırlandık. Gruplara iyi başlamak için hazırız." dedi.

"BU HABERLER ASILSIZDIR"

"Hakkımda çıkan, 'Mutsuz, gitmek istiyor, takım bakıyor' gibi haberler asılsızdır. Hoca ve yönetimle böyle bir şey görüşmedim. Beşiktaş'ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve burada olduğum sürece de bu böyle devam edecek."

İŞTE O AÇIKLAMALAR

EN SON HABERLER

Gol düellosunda Iğdır FK ile Aliağa FK yenişemedi! İşte maçın özeti
Beşiktaş kupa derbisinde Fenerbahçe'yi uzatmalarda devirdi: 2-1
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası canlı izle
Boluspor ile Fethiyespor yenişemedi: 0-0
Domenico Tedesco'dan mağlubiyet sözleri! "Bu da oyunun bir parçası"