ASVEL-Anadolu Efes maçı canlı izle: Saati, kanalı ve yayın bilgisi!

ASVEL-Anadolu Efes maçı canlı izle: Saati, kanalı ve yayın bilgisi!

EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, Fransa deplasmanında LDLC ASVEL ile karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıralara tırmanma hedefiyle her maçı final niteliğinde geçen Efes, formda oyuncularıyla deplasmandan galibiyet çıkararak seri yakalamayı hedeflerken; ev sahibi Asvel, kendi seyircisi önünde fiziksel oyunuyla temsilcimizi durdurup moral depolamak istiyor. Avrupa’nın en modern salonlarından biri olan LDLC Arena’da oynanacak randevu, temsilcimizin sezonun geri kalanındaki rotasını belirleyecek stratejik duraklardan biri olacak. Peki ASVEL-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 14:35
ASVEL-Anadolu Efes maçı canlı izle: Saati, kanalı ve yayın bilgisi!

EuroLeague heyecanı, temsilcimiz Anadolu Efes'in Fransa'nın köklü ekibi LDLC ASVEL'e konuk olduğu zorlu randevuyla devam ediyor. Sezonun bu kritik virajında galibiyet sayılarını atırarak orta sıralara tırmanmak isteyen mavi-beyazlılar, hücumdaki yaratıcılığını ASVEL deplasmanında da konuşturmayı amaçlıyor. Diğer tarafta, kadrosundaki tecrübeli isimlerle her takıma zorluk çıkarabilen Asvel'in sert savunmasına karşı verilecek bu sınav, basketbolseverlere son topa kadar sürmesi beklenen yüksek tansiyonlu bir mücadele vaat ediyor. İşte LDLC ASVEL-Anadolu Efes maçı detayları...

ASVEL-Anadolu Efes maçı detayları!

LDLC ASVEL-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Euroleague'in 18. haftasındaki LDLC ASVEL-Anadolu Efes maçı maçı, 23 Aralık Salı günü oynanacak.

LDLC ASVEL-Anadolu Efes MAÇI SAAT KAÇTA?

LDLC Arena'da oynanacak olan karşılaşma Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

ASVEL-Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

LDLC ASVEL-Anadolu Efes MAÇI HANGİ KANALDA?

LDLC ASVEL-Anadolu Efes maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa Ligi'ndeki 17 maçın 6'sını kazanan, 11'ini kaybeden lacivert-beyazlı ekip, haftaya averajla 16. sırada girdi. Fransız ekibi, 17 karşılaşmada 4 galibiyet, 13 yenilgiyle ligde 20. ve son basamakta yer alıyor.

ASVEL-Anadolu Efes maçı saat kaçta?

İKİ TAKIMIN 15. RANDEVUSU

LDLC ASVEL ile Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 15. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında Kasım 2003 yılından bu yana oynanan 14 karşılaşmanın 10'unu lacivert-beyazlı takım, 4'ünü Fransız ekibi kazandı. Anadolu Efes, rakibiyle oynadığı son 3 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

AVRUPA KUPALARINDA 893. RANDEVU

Anadolu Efes, Dubai Basketbol karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 893. kez parkeye çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 892 karşılaşmada 500 galibiyet, 392 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 645. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 644 müsabakanın 343'ünü kazanırken 301'inde sahadan yenik ayrıldı.

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u da yenerek serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.

SON DAKİKA
