Süper Lig'de topladığı 23 puanla 8. sırada yer alan Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun açılışında, Trendyol 1. Lig'in zirve ortaklarından 30 puanlı Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Üst ligin dişli ekibi ile alt ligin formda temsilcisini karşı karşıya getiren Türkiye Kupası randevusu, hem Kocaelispor'un Süper Lig kalitesini tescilleme hem de Erzurumspor FK'nın gruba sürpriz bir başlangıç yapmak istiyor.



Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Syrota, Muharrem, Keita, Samet, Jo, Churlinov, Rivas, Petkovic

Erzurumspor FK: Erkan, Ali, Gerxhaliu, Yakup, Yiğit, Ömer Arda, Sefa, Emre, Benhur, Salih, Sylla





KOCAELİSPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı saat 15.00'te başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

