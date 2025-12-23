Maç Sonuçları

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geliyor. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetiyor. Kocaelispor-Erzurumspor FK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 23 Aralık 2025, Salı 14:53 Güncelleme: 23 Aralık 2025, Salı 16:52

Süper Lig'de topladığı 23 puanla 8. sırada yer alan Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun açılışında, Trendyol 1. Lig'in zirve ortaklarından 30 puanlı Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Üst ligin dişli ekibi ile alt ligin formda temsilcisini karşı karşıya getiren Türkiye Kupası randevusu, hem Kocaelispor'un Süper Lig kalitesini tescilleme hem de Erzurumspor FK'nın gruba sürpriz bir başlangıç yapmak istiyor.


Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Syrota, Muharrem, Keita, Samet, Jo, Churlinov, Rivas, Petkovic

Erzurumspor FK: Erkan, Ali, Gerxhaliu, Yakup, Yiğit, Ömer Arda, Sefa, Emre, Benhur, Salih, Sylla



Kocaelispor-Erzurumspor FK maçı saat 15.00'te başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

