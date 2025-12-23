CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi?

Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi?

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 14:37
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi?

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor. Takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle bir süre antrenmanlara çıkmayan Portekizli futbolcu, tekrar takıma dönerek Çaykur Rizespor ile oynanan maçla birlikte 48 gün sonra kadroya alınmıştı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi?

Teknik direktör Sergen Yalçın, Karadeniz ekibiyle oynanan maçta süre almayan tecrübeli futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada "Rafa hakkında çok konuşmak istemiyorum. Düşüncelerimi bir kere söyledim. Oyuncu antrenman yapmıyor. İdmandaki performansı 10 üzerinden sıfır. Bu oyuncunun sahaya çıkması kendi açısında da çok sakıncalı. Şu anda oynatmamız hem performansı hem de oyunun kendi sağlığı açısından söz konusu olamaz. Kendi antrenman performansı yeterli olursa tamam ama şu anda değil. Pahalı ve değerli bir oyuncu. Ama bana faydası yoksa ben ne yapacağım o oyuncuyu" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi?

Portekizli futbolcuyla ilgili Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.

