Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da flaş yenilik! İlkay Gündoğan'ın isteği sonrası...

Galatasaray'da flaş yenilik! İlkay Gündoğan'ın isteği sonrası...

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak İlkay Gündoğan'ın tavsiyesi üzerine yönetim harekete geçti. İşte kulüpte yapılması beklenen flaş yenilik...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 09:35
Galatasaray'da flaş yenilik! İlkay Gündoğan'ın isteği sonrası...

Galatasaray, sezona oldukça etkili bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 25 puanla lider konumda yer alıyor. Cimbom ligin dışında bu sezon Avrupa'da da önemli bir başarı elde etmek istiyor.

Galatasaray'da flaş yenilik! İlkay Gündoğan'ın isteği sonrası...

Galatasaray'da bu hedefe yönelik olarak çalışmalar sürüyor. Son olarak Cimbom'dan flaş haberler gelmeye başladı.

Galatasaray'da flaş yenilik! İlkay Gündoğan'ın isteği sonrası...

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılmasının ardından Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne geçmiş ve antrenmanlarını orada yapıyordu. Sarı-kırmızılı yönetim bu yeni kurulan tesislere son moda, modern sistemler getirerek antrenman kalitesini arttırmak amacıyla bir yatırıma el attı.

Galatasaray'da flaş yenilik! İlkay Gündoğan'ın isteği sonrası...

Yeni Asır'ın haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, İlkay Gündoğan'ın da tavsiyesi üzerine futbolcuların antrenman kalitesini artırmak amacıyla 2.5 milyon dolarlık Footbonaut sisteminin siparişini verdi. Alman devi Borussia Dortmund'un yıllardır kullandığı bu yüksek teknolojili sistemin, kurulması bekleniyor.

