Singo'nun yerine Sallai

Liverpool maçında sakatlanan ve arka adalesinde orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edilen Wilfried Singo, en az 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak. Bunun bir kısmını milli arada geçirecek olan Fildişili oyuncu en az 3 maç kaçıracak. Singo'nun yokluğunda ise sağ bekte Sallai forma giyecek.
