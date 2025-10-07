CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Singo'nun yerine Sallai

Singo'nun yerine Sallai

Liverpool maçında sakatlanan ve arka adalesinde orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edilen Wilfried Singo, en az 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak. Bunun bir kısmını milli arada geçirecek olan Fildişili oyuncu en az 3 maç kaçıracak. Singo'nun yokluğunda ise sağ bekte Sallai forma giyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 06:50
Singo'nun yerine Sallai
Liverpool maçında sakatlanan ve arka adalesinde orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edilen Wilfried Singo, en az 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak. Bunun bir kısmını milli arada geçirecek olan Fildişili oyuncu en az 3 maç kaçıracak. Singo'nun yokluğunda ise sağ bekte Sallai forma giyecek.
