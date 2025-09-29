CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Liverpool'dan flaş Galatasaray kararı! İlk 11'de kimler olacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, lig aşaması 2. maçında Liverpool'u konuk edecek. İngiliz ekibinde teknik direktör Arne Slot'un ise ilk 11'de yer vereceği isimler merak ediliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 14:35
Premier Lig'de Crystal Palace'a son dakikada mağlup olarak kusursuz ilerleyişi sona eren Liverpol UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak. Kırmızılarda teknik direktör Arne Slot'un hangi 11 futbolcuya maça çıkacağı merak konusu olarak yer alıyor.

Liverpool Echo'da yer alana habere göre Hollandalı teknik adamın yoğun fikstür ve üst üste gelen deplasman maçlarıyla birlikte kadroda rotasyon yapması bekleniyor. Son maçlarda kadroda bir çok değişikliğe giden Slot, 11 istikrarını yakalamayı başaramadı. Haberde ayrıca Liverpool'un Galatasaray karşısında çıkarabileceği ilk 11'de aktarıldı.

SAĞ BEKTE SZOBOSZLAI

Sağ bek mevkisinde yeni transfer Jeremie Frimpong ve genç futbolcu Conor Bradley'den istediği verimi alamayan Slot'un, Cimbom karşısında Dominik Szoboszlai'yi kullanması bekleniyor. Macar yıldızın orta sahada kullanılması halinde ise sağ bek için Joe Gomez iyi bir alternatif olarak ön plana çıkıyor.

Yeni transfer edilen Leoni'nin sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmasının ardından Gomez ayrıca stoperde de Konate ve Van Dijk ikilisinin de ilk alternatifi olarak yer alıyor. Konate'nin sezonun ilk bölümünde gösterdiği kötü performans da sorgulanmasına yol açtı. Ayrıca sezonun kalan bölümünde de defansif orta saha Wataru Endo'nun savunma hattında kullanıldığını görebiliriz.

Sol bekte ise Milos Kerkez iyi bir performans sergilese de Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta Andrew Robertson ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Atletico karşısında açılış golünü de kaydeden İskoç yıldız bu maçta da 11'de başlayabilir.

WIRTZ KARARI

Arne Slot'un Galatasaray karşısında yine 4-2-3-1 dizilişi ile çıkması bekleniyor. Wirtz son maçında ikinci yarısında 10 numara pozisyonuna geçmişti. Ancak Szoboszlai ve Curtis Jones da Alman yıldızdan formayı alabilir. Merkez orta sahada ise Ryan Gravenberch'in yeri garanti iken Alexis Mac Allister'ın partneri olması bekleniyor. Arjantinli yıldızın sakatlık problemleri sebebiyle İstanbul'da sahada olamayabileceği belirtildi.

EKITIKE YA DA GAKPO

En uçta ise ligde cezası sebebiyle forma giyemeyen Hugo Ekitike'nin ilk 11'e geri dönebileceği yüksek bir ihtimal. Ayrıca Leoni'nin sakatlığı sonrası Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilen Chiesa da son haftalarda bulduğu gollerle formunu yukarı çıkarttı ve ilk 11'de sağ kanatta formsuz Mohammed Salah yerine görev yapabilir. Sol kanatta ise Cody Gakpo'nun ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Sezona iyi başlangıç yapan genç futbolcu Rio Ngumoha ise kulübede görev bekleyecek.

