Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferdeki öncelik..."

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için öncelik haklarının kendilerinde olduğunu ancak 5 günlük süreyi kullanmayarak futbolcunun Avrupa listesine yazılmasına engel olmayacaklarını söyledi.

İŞTE ERAY YAZGAN'IN SÖZLERİ

"ÖNCELİK HAKKIMIZ VAR"

"Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için öncelik hakkımız var ve 5 günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Fenerbahçe'nin bu gerçeklikten bihaber olarak bu süreci geçirmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. G.Saray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır. G.Saray Türk futbolunun hamisi, başkanımız ise Türk futbolunun ağabeyi konumundadır. Netice olarak kulübümüz Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde futbolcunun UEFA listesine yazılması konusunda bir sorun çıkarmayacaktır."

"Hangi takımı tutarsak tutalım; Türkiye sınırları dışına çıktığımız vakit, bu taraftarlığımızın yanında, hepimizin üst kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı öne geçiyor olmalı."

''BARIŞ ALPER KADRODA YOK''

"Barış Alper Yılmaz, Rizespor maçı kadrosunda yer almayacak. Durumunda geçen haftadan bu yana çok büyük değişiklik yok." ifadelerini kullandı.