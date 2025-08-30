CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferdeki öncelik..."

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferdeki öncelik..."

Son dakika haberi: Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutum içerisinde olmayacaklarını söyledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 19:46 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 20:35
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferdeki öncelik..."

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için öncelik haklarının kendilerinde olduğunu ancak 5 günlük süreyi kullanmayarak futbolcunun Avrupa listesine yazılmasına engel olmayacaklarını söyledi.

İŞTE ERAY YAZGAN'IN SÖZLERİ

"ÖNCELİK HAKKIMIZ VAR"

"Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için öncelik hakkımız var ve 5 günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Fenerbahçe'nin bu gerçeklikten bihaber olarak bu süreci geçirmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. G.Saray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır. G.Saray Türk futbolunun hamisi, başkanımız ise Türk futbolunun ağabeyi konumundadır. Netice olarak kulübümüz Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde futbolcunun UEFA listesine yazılması konusunda bir sorun çıkarmayacaktır."

"Hangi takımı tutarsak tutalım; Türkiye sınırları dışına çıktığımız vakit, bu taraftarlığımızın yanında, hepimizin üst kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı öne geçiyor olmalı."

''BARIŞ ALPER KADRODA YOK''

"Barış Alper Yılmaz, Rizespor maçı kadrosunda yer almayacak. Durumunda geçen haftadan bu yana çok büyük değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Kerem resmen F.Bahçe'de! Devamını Oku BUNU DA OKU

G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi!
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
Sandık kayboluyor, Saadet Konağı'nda ortalık karışıyor...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik var
F.Bahçe'de o hoca için 3 saatlik görüşme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 20:18
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik var F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik var 20:09
G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 19:46
Muhammed Cham Slavia Prag'a kiralandı! Muhammed Cham Slavia Prag'a kiralandı! 19:37
F.Bahçe Gençlerbirliği maçına hazır! F.Bahçe Gençlerbirliği maçına hazır! 19:30
M. United ilk galibiyetini aldı! M. United ilk galibiyetini aldı! 19:23
Daha Eski
Mourinho'dan ilk açıklama! Mourinho'dan ilk açıklama! 19:17
Hollanda'da pole pozisyonu Piastri'nin! Hollanda'da pole pozisyonu Piastri'nin! 19:07
Can Uzun attı! Frankfurt rahat kazandı Can Uzun attı! Frankfurt rahat kazandı 18:41
Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi 18:27
Kasımpaşa - Gaziantep FK | CANLI Kasımpaşa - Gaziantep FK | CANLI 18:21
Kocaelispor - Kayserispor | CANLI Kocaelispor - Kayserispor | CANLI 18:05