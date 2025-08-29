CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Benfica Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferini duyurdu!

Benfica Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferini duyurdu!

Portekiz ekibi Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmen duyurdu. İşte yapılan açıklama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 15:12 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 15:18
Benfica Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferini duyurdu!

Portekiz ekibi Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun F.Bahçe'ye transfer olduğunu resmen duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"Benfica, Türkiye'nin Fenerbahçe kulübü ile futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sportif haklarının devri için bir prensip anlaşmasına varıldığını duyurur.

Söz konusu prensip anlaşması, oyuncunun sportif haklarının 22.500.000 € (yirmi iki milyon beş yüz bin euro) tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücret ödenmesini öngörmektedir. Böylelikle transferin toplam bedeli 25.000.000 €'ya (yirmi beş milyon euro) ulaşabilecektir.

Ayrıca, öncelik hakkına sahip olan Galatasaray bu şartlardan haberdar edilmiştir."

