Benfica Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferini duyurdu!

Portekiz ekibi Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun F.Bahçe'ye transfer olduğunu resmen duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"Benfica, Türkiye'nin Fenerbahçe kulübü ile futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sportif haklarının devri için bir prensip anlaşmasına varıldığını duyurur.

Söz konusu prensip anlaşması, oyuncunun sportif haklarının 22.500.000 € (yirmi iki milyon beş yüz bin euro) tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücret ödenmesini öngörmektedir. Böylelikle transferin toplam bedeli 25.000.000 €'ya (yirmi beş milyon euro) ulaşabilecektir.

Ayrıca, öncelik hakkına sahip olan Galatasaray bu şartlardan haberdar edilmiştir."