CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Aslan Kral

Aslan Kral

Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Victor Osimhen, yeni sezona da golle başladı. 86’da ağları sarsan süper star, maskesini çıkardı, şovunu yaptı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan Kral

Galatasaray'ın 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Victor Osimhen, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Antrenman eksikliği nedeniyle ilk haftadaki Gaziantep FK kadrosunda yer almayan Nijeryalı oyuncu, yedek başladığı Fatih Karagümrük maçının 61. dakikasında oyuna dahil olarak taraftarıyla buluşmuştu. Dün ise 11'de sahaya çıkan Osimhen, müthiş performansını bir de golle süsledi.

38'İNCİ GOLÜ ATTI

İlk dakikadan itibaren ileri uçta çok çalışan zaman zaman da istediği pasları alamadığı için takım arkadaşlarına serzenişte bulunan Nijeryalı yıldız, dakikalar 86'yı gösterdiğinde ağları sarstı. Nicolo Zaniolo'nun pasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Osimhen, Galatasaray'a adeta golle dönmüş oldu. Geçen sezonu 37 golle kapatan Victor Osimhen, dün attığı golle sarı-kırmızılı forma altındaki 38'inci sayısını kaydetti.

Orta saha hamlesi! Devin Özek Almanya'ya gidiyor
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
Sektörün karanlık yüzü ortaya çıktı! Bu bir vicdan meselesi
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
G.Saray Singo için resmi teklifini iletti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:47
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:46
Bodrum moral buldu Bodrum moral buldu 01:35
Amed, Sivas’ı puansız yolladı Amed, Sivas’ı puansız yolladı 01:34
Bolu’dan bir ilk Bolu’dan bir ilk 01:33
Pendik geri döndü Pendik geri döndü 01:32
Daha Eski
Almeida dönemi Almeida dönemi 01:30
Hatayspor kaçamadı Hatayspor kaçamadı 01:30
Josh Brownhill iddiası Josh Brownhill iddiası 01:28
Avni Aker’e anma mesajı Avni Aker’e anma mesajı 01:27
Pellegrini takibi Pellegrini takibi 01:25
Espanyol Mendy'yi istiyor Espanyol Mendy'yi istiyor 01:22