Aslan Kral

Galatasaray'ın 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Victor Osimhen, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Antrenman eksikliği nedeniyle ilk haftadaki Gaziantep FK kadrosunda yer almayan Nijeryalı oyuncu, yedek başladığı Fatih Karagümrük maçının 61. dakikasında oyuna dahil olarak taraftarıyla buluşmuştu. Dün ise 11'de sahaya çıkan Osimhen, müthiş performansını bir de golle süsledi.

38'İNCİ GOLÜ ATTI

İlk dakikadan itibaren ileri uçta çok çalışan zaman zaman da istediği pasları alamadığı için takım arkadaşlarına serzenişte bulunan Nijeryalı yıldız, dakikalar 86'yı gösterdiğinde ağları sarstı. Nicolo Zaniolo'nun pasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Osimhen, Galatasaray'a adeta golle dönmüş oldu. Geçen sezonu 37 golle kapatan Victor Osimhen, dün attığı golle sarı-kırmızılı forma altındaki 38'inci sayısını kaydetti.