Galatasaray'ın Kayseri kafilesi açıklandı!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının kamp kadrosu açıklandı. Listede, hakkında transfer iddiaları çıkan ve mücadele öncesi yapılan son antrenmanda takımla çalışmalara katılmayan Barış Alper Yılmaz ile sakatlığı bulunan Mario Lemina yer almadı.

İŞTE KAYSERİ KAFİLESİ