Galatasaray'ın Kayseri kafilesi açıklandı!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının kamp kadrosu açıklandı. Listede, hakkında transfer iddiaları çıkan ve mücadele öncesi yapılan son antrenmanda takımla çalışmalara katılmayan Barış Alper Yılmaz ile sakatlığı bulunan Mario Lemina yer almadı.
İŞTE KAYSERİ KAFİLESİ
✈️ Z. Kayserispor maçı kamp kadromuz. #KYSvGS ℹ️ Hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina, Z. Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır. pic.twitter.com/IbQY6Kz2Q8— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 23, 2025