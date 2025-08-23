CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın Kayseri kafilesi açıklandı!

Galatasaray'ın Kayseri kafilesi açıklandı!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının kamp kadrosu açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 15:48 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 15:59
Galatasaray'ın Kayseri kafilesi açıklandı!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının kamp kadrosu açıklandı. Listede, hakkında transfer iddiaları çıkan ve mücadele öncesi yapılan son antrenmanda takımla çalışmalara katılmayan Barış Alper Yılmaz ile sakatlığı bulunan Mario Lemina yer almadı.

İŞTE KAYSERİ KAFİLESİ

Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama!
