Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kadro dışı bırakılacak mı? Resmi açıklama geldi!

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çeken açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 15:52 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 16:01
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak sarı-kırmızılılarda Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çeken açıklama geldi.

İŞTE KAVUKCU'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Bugün bir YouTube kanalının X hesabında çıkan "Barış Alper Yılmaz'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı" yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Bu tür haberler hem oyuncumuza hem de kulübümüze zarar vermekte olup, hangi motivasyonla servis edildiğini anlamak mümkün değildir.

Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Yanlış bilgilerin hızla yayıldığı bu dönemde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına değerli basın mensuplarının gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz."

