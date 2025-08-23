Galatasaray'da son dakika! Barış Alper Yılmaz...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takımdaki geleceği belirsiz hale gelen Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun transfer durumu gündemi bir hayli meşgul ederken yıldız isimle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre yıldız isim, Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan son antrenmana katılmadı ve Okan Buruk ile görüştü. Futbolcu deplasmanda oynanacak olan maç için Kayseri'ye götürülmeyecek.

Futbolcu hakkında kısa süre önce gerek menajeri gerek Dursun Özbek'in yapmış olduğu açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü.