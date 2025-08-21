CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında gerilim tırmandı!

GALATASARAY HABERLERİ | Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında gerilim tırmandı!

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında gerilim yeniden yükseldi. Nara'dan son olarak eski eşi Icardi hakkında sosyal medyadan flaş paylaşım geldi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 16:54
GALATASARAY HABERLERİ | Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında gerilim tırmandı!

Wanda Nara, son bir ayda yaptığı yurt dışı seyahatlerini eleştiren eski eşi Mauro Icardi'ye, Instagram hikayelerinde sert bir açıklamayla yanıt verdi. Nara, Arjantinli futbolcuya şu sözlerle çağrıda bulundu:

GALATASARAY HABERLERİ | Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında gerilim tırmandı!

Wanda Nara, Instagram hikâyelerinde çok sert bir açıklama yayınladı ve eski eşi Mauro Icardi'ye yeniden yüklendi. Bu çıkış, Icardi'nin son bir ayda Nara'nın sık sık yurt dışına çıkmasını eleştirmesinin ardından geldi. Nara, bu duruma sert bir dille karşılık vererek futbolcuya, "Başkalarıyla değil, kızlarının babası olmaya odaklan" mesajını verdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında gerilim tırmandı!

Bu sözlerin ardından, China Suarez'e yakınlığıyla bilinen magazin gazetecisi Gustavo Mendez, sosyal medya hesabından Wanda'yı eleştirerek, onun "devlet ve adalet önünde borçlu olduğu" iddiasını paylaştı. Méndez, Twitter'da şu ifadeleri kullandı:

"PARA TALEP EDEN AMA DEVLETE VE MAHKEMELERE BORÇLARINI ÖDEMEYEN KADIN."

GALATASARAY HABERLERİ | Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında gerilim tırmandı!

"Kimseye bir borcum yok. Hala şiddet uygulamaya devam ediyorsun. Hakkında açılmış altı ayrı cinsiyet temelli şiddet davası var ve Ceza Mahkemesi'nin bu davalarla ilgili kararını bekliyoruz."

"Kendini yardımsever gibi gösteriyorsun ama bunu benim paramla ve taşınma sürecimle yapıyorsun. Madem bu kadar yardımseversin, kendi malınla yardım et. Önce kendi ailene yardım et, benimkilerle değil."

Birkaç hafta önce, LAM programında, Mauro Icardi'nin, Wanda ve çocuklarının Türkiye'de birlikte yaşadıkları evde bıraktıkları eşyaları, iki ayrı vakfa bağışlamak için iletişime geçtiği iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında gerilim tırmandı!

Wanda bu konuya da değinerek sözlerini şöyle noktaladı:

"Çevrende senin soyadını taşıyan ama ciddi sevgi ve ilgi eksikliği yaşayan insanlar var. Çoğu, yaşadıkları utançtan dolayı sesini çıkaramıyor. Önce onlarla ilgilen. Ben, sen hala içten içe öfkeliyken kızlarımızla ilgilenmeye devam edeceğim."

