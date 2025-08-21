GALATASARAY HABERLERİ | Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında gerilim tırmandı!

Wanda Nara, son bir ayda yaptığı yurt dışı seyahatlerini eleştiren eski eşi Mauro Icardi'ye, Instagram hikayelerinde sert bir açıklamayla yanıt verdi. Nara, Arjantinli futbolcuya şu sözlerle çağrıda bulundu:
Wanda Nara, Instagram hikâyelerinde çok sert bir açıklama yayınladı ve eski eşi Mauro Icardi'ye yeniden yüklendi. Bu çıkış, Icardi'nin son bir ayda Nara'nın sık sık yurt dışına çıkmasını eleştirmesinin ardından geldi. Nara, bu duruma sert bir dille karşılık vererek futbolcuya, "Başkalarıyla değil, kızlarının babası olmaya odaklan" mesajını verdi.
Bu sözlerin ardından, China Suarez'e yakınlığıyla bilinen magazin gazetecisi Gustavo Mendez, sosyal medya hesabından Wanda'yı eleştirerek, onun "devlet ve adalet önünde borçlu olduğu" iddiasını paylaştı. Méndez, Twitter'da şu ifadeleri kullandı:
"PARA TALEP EDEN AMA DEVLETE VE MAHKEMELERE BORÇLARINI ÖDEMEYEN KADIN."
"Kimseye bir borcum yok. Hala şiddet uygulamaya devam ediyorsun. Hakkında açılmış altı ayrı cinsiyet temelli şiddet davası var ve Ceza Mahkemesi'nin bu davalarla ilgili kararını bekliyoruz."
"Kendini yardımsever gibi gösteriyorsun ama bunu benim paramla ve taşınma sürecimle yapıyorsun. Madem bu kadar yardımseversin, kendi malınla yardım et. Önce kendi ailene yardım et, benimkilerle değil."
Birkaç hafta önce, LAM programında, Mauro Icardi'nin, Wanda ve çocuklarının Türkiye'de birlikte yaşadıkları evde bıraktıkları eşyaları, iki ayrı vakfa bağışlamak için iletişime geçtiği iddia edilmişti.
Wanda bu konuya da değinerek sözlerini şöyle noktaladı:
"Çevrende senin soyadını taşıyan ama ciddi sevgi ve ilgi eksikliği yaşayan insanlar var. Çoğu, yaşadıkları utançtan dolayı sesini çıkaramıyor. Önce onlarla ilgilen. Ben, sen hala içten içe öfkeliyken kızlarımızla ilgilenmeye devam edeceğim."