CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İtalya'dan flaş iddia: Galatasaray'dan Ederson hamlesi! Buruk telefonda görüştü

İtalya'dan flaş iddia: Galatasaray'dan Ederson hamlesi! Buruk telefonda görüştü

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası birinci kaleci boşluğunu dolduracak isim arayışındaki Galatasaray için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'un yıldız isimle telefonda görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 19:32
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalya'dan flaş iddia: Galatasaray'dan Ederson hamlesi! Buruk telefonda görüştü

Muslera'nın boşluğunu doldurmaya çalışan Galatasaray'da yeni kaleci için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sarı kırmızılı ekip listesinde bir süredir iletişim halinde olduğu diğer kalecilerle görüşmeleri durdurdu ve bir isme öncelik verdi.

Sportitalia'da yer alan habere göre, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Manchester City'de forma giyen Ederson ile telefonda görüştü.

Buruk'un yıldız eldiveni G.Saray'a gelmesi için ikna etmeye çalıştığının belirtildiği haberde Ederson görüşmesi sonrası diğer isimlerle görüşmelerin askıya alınması kararının, transferin önümüzdeki günlerde resmi kanallardan ilerleyeceğinin bir işareti olarak algılandığı ifade edildi.

REKLAM - TOD
F.Bahçe ayrılığı açıkladı!
DİĞER
UEFA ÜLKE PUANI 2025 GÜNCEL | Beşiktaş ve Başakşehir kazandı, ülke puanında son durum belli oldu!
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"
G.Saray'dan scout transferi! 2005 doğumlu genç yıldız geliyor
Tadic'in yeni takımı belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! F.Bahçe ayrılığı açıkladı! 19:18
Keçiörengücü yeni transferini duyurdu! Keçiörengücü yeni transferini duyurdu! 19:01
G.Saray'dan dört transfer birden! G.Saray'dan dört transfer birden! 18:59
G.Saray'a iyi haber! O isme talip çıktı G.Saray'a iyi haber! O isme talip çıktı 18:40
Hesap.com Antalyaspor'da bir ayrılık daha! Hesap.com Antalyaspor'da bir ayrılık daha! 18:22
Hesap.com Antalyaspor ayrılığı açıkladı! Hesap.com Antalyaspor ayrılığı açıkladı! 18:20
Daha Eski
Milliler İsrail'i mağlup etti! Milliler İsrail'i mağlup etti! 18:16
Tadic'in yeni takımı belli oldu Tadic'in yeni takımı belli oldu 16:44
Beşiktaş genç futbolcuyu Novi Pazar'a kiraladı Beşiktaş genç futbolcuyu Novi Pazar'a kiraladı 16:17
Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı! Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı! 16:15
Oranlar güncellendi! İşte F.Bahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali Oranlar güncellendi! İşte F.Bahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali 16:12
Masuaku Ada yolcusu! Masuaku Ada yolcusu! 16:01