İtalya'dan flaş iddia: Galatasaray'dan Ederson hamlesi! Buruk telefonda görüştü

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Muslera'nın boşluğunu doldurmaya çalışan Galatasaray'da yeni kaleci için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sarı kırmızılı ekip listesinde bir süredir iletişim halinde olduğu diğer kalecilerle görüşmeleri durdurdu ve bir isme öncelik verdi.

Sportitalia'da yer alan habere göre, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Manchester City'de forma giyen Ederson ile telefonda görüştü.

Buruk'un yıldız eldiveni G.Saray'a gelmesi için ikna etmeye çalıştığının belirtildiği haberde Ederson görüşmesi sonrası diğer isimlerle görüşmelerin askıya alınması kararının, transferin önümüzdeki günlerde resmi kanallardan ilerleyeceğinin bir işareti olarak algılandığı ifade edildi.