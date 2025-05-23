TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Osimhen gerçekleri!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takımdaki geleceği çok büyük merak konusu haline gelen Victor Osimhen ile ilgili önemli haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Nijeryalı yıldızın transfer durumuna dair flaş gerçekler gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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2- Juventus'a gitmeyi reddeden Osimhen, Suudi Arabistan kulüplerinin astronomik tekliflerine de şimdiye kadar olumlu yanıt vermekten kaçındı.
3- Golcü futbolcunun adı PSG ile de anılıyor. Ancak Fransız devi henüz harekete geçmedi. PSG'den gelecek cazip teklif G.Saray'ın işini zorlaştırabilir.
4- Tuttosport gazetesi "Duygusal Osimhen Rams Park'ta attığı golün anonsunu kızı Hailey'in yapmasından çok etkilendi. Bu, kararını etkiler" diye yazdı.
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