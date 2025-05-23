CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Osimhen gerçekleri!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Osimhen gerçekleri!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takımdaki geleceği çok büyük merak konusu haline gelen Victor Osimhen ile ilgili önemli haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Nijeryalı yıldızın transfer durumuna dair flaş gerçekler gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Osimhen gerçekleri!

Süper Lig devlerinden Galatasaray bu sezon şampiyonluk sevinci yaşarken kazanılan başarıda en büyük pay sahiplerinden birisi de Victor Osimhen oldu.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Osimhen gerçekleri!

Gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarları kendisine hayran bırakan futbolcunun geleceği büyük merak konusu haline gelirken Nijeryalı yıldız hakkında flaş gerçekler gün yüzüne çıktı. İşte madde madde o detaylar...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Osimhen gerçekleri!

1- Victor Osimhen öncelikle Chelsea'den teklif almayı bekliyor. Ancak bütçe sıkıntısı yaşayan İngiliz kulübü transferle ilgili hiçbir somut adım atmadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Osimhen gerçekleri!

2- Juventus'a gitmeyi reddeden Osimhen, Suudi Arabistan kulüplerinin astronomik tekliflerine de şimdiye kadar olumlu yanıt vermekten kaçındı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Osimhen gerçekleri!

3- Golcü futbolcunun adı PSG ile de anılıyor. Ancak Fransız devi henüz harekete geçmedi. PSG'den gelecek cazip teklif G.Saray'ın işini zorlaştırabilir.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş Osimhen gerçekleri!

4- Tuttosport gazetesi "Duygusal Osimhen Rams Park'ta attığı golün anonsunu kızı Hailey'in yapmasından çok etkilendi. Bu, kararını etkiler" diye yazdı.

F.Bahçe'den Anguissa harekatı! Menajeriyle temas kuruldu
F.Bahçe'ye City'den süper yıldız!
DİĞER
Barış var sanatçılar yok! Tam bir riyakarlık örneği
İBB’ye 4. dalga operasyon! Çok sayıda gözaltı var
F.Bahçe'de Kostic için flaş karar! Gelecek sezon...
F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Xhaka’ya görüntülü mesaj Xhaka’ya görüntülü mesaj 00:11
Aslan'da Silva heyecanı Aslan'da Silva heyecanı 00:10
F.Bahçe'de Kostic için flaş karar! Gelecek sezon... F.Bahçe'de Kostic için flaş karar! Gelecek sezon... 23:22
Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi… Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi… 23:22
F.Bahçe'ye City'den süper yıldız! F.Bahçe'ye City'den süper yıldız! 23:22
Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi! Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi! 23:22
Daha Eski
F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu 23:22
Beşiktaş'ta Gedson endişesi! Beşiktaş'ta Gedson endişesi! 23:22
F.Bahçe'de seçim öncesi kritik görüşme! Aziz Yıldırım... F.Bahçe'de seçim öncesi kritik görüşme! Aziz Yıldırım... 23:22
F.Bahçe'ye süper kanat transferi! F.Bahçe'ye süper kanat transferi! 23:22
Bilal Erdoğan: Milletin geleceği ailede biçimlenir Bilal Erdoğan: Milletin geleceği ailede biçimlenir 23:22
Icardi'den sevindirici haber! İşte o görüntüler Icardi'den sevindirici haber! İşte o görüntüler 23:22