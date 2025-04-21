Buruk tarih yazdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kazanılan kritik Bodrum FK maçıyla birlikte G.Saray tarihinde bir başarıya daha imzasını attı. Kulüp tarihinde en çok galibiyet alan ilk 4 teknik direktör arasına adını yazdıran 52 yaşındaki çalıştırıcı, 104. zaferine uzandı. Buruk, böylece G.Saray'ın başında 103 maç kazanan İngiliz teknik adam Brian Birch'ü bu alanda geçerek kulüp tarihinde en fazla maç kazanan 4. teknik direktör oldu. Şu anda 333 galibiyetle kulüp tarihinde en fazla maç kazanan teknik direktör Fatih Terim olurken onu 218 zaferle Gündüz Kılıç takip ediyor.

SIRADA DENİZLİ VAR

Teknik direktör Okan Buruk'un kulüp tarihinde en yakın olduğu isim 119 galibiyeti bulunan Mustafa Denizli. Okan Buruk, 16 galibiyet daha elde ederse Mustafa Denizli'yi de geride bırakmayı başaracak. Sarı-kırmızılı takım bu sezon 30 Süper Lig, 10 UEFA Avrupa Ligi, 4 Ziraat Türkiye Kupası, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasına çıktı. Cimbom, söz konusu maçlarda 29 galibiyet, 12 beraberlik ve sadece 6 mağlubiyet yaşadı. Önünde 6 lig ve en az 1 en fazla 2 kupa mücadelesi bulunan Buruk, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

LİG REKORUNU KIRDI

Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elde etti. Geçen sezon ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanan sarı-kırmızılılar, bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekor kırdı. Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda da Fenerbahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı.

PUAN ONDAN SORULUR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ayrıca Süper Lig tarihinin en fazla puan toplayan ismi olmayı da geçen sezon başarmıştı. 2023-2024 sezonunda 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, F.Bahçe'nin 1988-89 sezonundaki rekorunu kırmıştı. Buruk yönetimindeki Cimbom, 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı.

MUHTEŞEM ORTALAMA

Okan Buruk topladığı puanlarla dikkat çekiyor. G.Saray'daki ilk sezonunda 2.44, ikinci sezonunda da 2.68 puan ortalaması yakalayan Buruk, kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü olmayı da başardı. G.Saray bu sezon geride kalan 30 haftada topladığı 77 puanla 2.56'lık bir ortalama yakaladı.

AVRUPA'DA DA ZİRVEDE

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ve 3-2 kazanılan Tottenham maçında da önemli bir rekor kırıldı. Buruk, Başakşehir ve G.Saray'ın başında UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında 9. galibiyetini aldı. Buruk böylece 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu.

75'E ÇOK HIZLI ULAŞTI

Okan Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam ünvanının da sahibi olmuştu. Bu sezon Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımının başında 90. lig maçında 75. galibiyetini yaşadı. Önceki rekor 103 maçta 75 kez kazanan Daum'a aitti.

FARK 5'E YÜKSELDİ

Galatasaray, dün akşam Kadıköy'den gelen haberle şampiyonluğu bir adım daha yaklaştı! İkinci sıradaki Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 90+4'te yediği golel 3-3 berabere kalınca puan farkı 5'e yükseldi. Bitime 6 hafta kala rakibiyle arasındaki puan farkını açan Cimbom, üst üste üçüncü şampiyonluğa yelken açtı!

TERİM'İN İZİNDE

Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı teknik adamı olan Fatih Terim, 571 maçta 333 galibiyete uzanmıştı. Uzun yıllar G.Saray'da görev yapması halinde bu rekora da gözünü diken Buruk, bugüne kadar başardıklarıyla rekorları tamamen alt üst etmiş durumda. Buruk'un önünde uzun bir yol var ancak 2.5 yılda yaptıkları ile kırmadık rekor bırakmadı.